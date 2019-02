Lídrom kandidátky hnutia Sme rodina do eurovolieb bude P. Pčolinský

Z druhého miesta za hnutie Sme rodina do europarlamentu kandiduje poslanec NRSR Ľudovít Goga, z tretieho ďalšia poslankyňa Petra Krištúfková.

Bratislava 18. februára (TASR) - Lídrom hnutia Sme rodina v májových voľbách do Európskeho parlamentu bude poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pčolinský. Hnutie v pondelok oznámilo 13 kandidátov na europoslancov, so štrnástym ešte rokuje a jeho meno by malo oznámiť v piatok (22. februára). Heslom kandidátky je podľa predsedu hnutia Borisa Kollára "menej Bruselu, viac zdravého rozumu".



Inštitúcie v Bruseli sú podľa hnutia vzdialené realite v jednotlivých národných štátoch, čo spôsobilo najmä ustupovanie od národných záujmov. "Garantujem, že naši europoslanci budú v Bruseli presadzovať záujmy Slovenska," prisľúbil Kollár.



Podľa Kollára si však hnutie uvedomuje, že jeho poslanci musia v Európskom parlamente spolupracovať. "Preto sme vstúpili do hnutia pre Európu národov a slobody. Ak sa nám podarí získať poslancov, chceli by sme vstúpiť do tejto frakcie," avizoval. Hnutie tiež rokuje s viacerými zahraničnými stranami z frakcie.



Z druhého miesta za hnutie Sme rodina do europarlamentu kandiduje poslanec NRSR Ľudovít Goga, z tretieho ďalšia poslankyňa Petra Krištúfková. Zo štvrtého miesta má kandidovať verejne známa osoba, s ktorou hnutie ešte rokuje. Za ňou nasledujú Sylvia Kulašik, Dušan Doliak, Eva Hudecová, Dominika Sabová, Jozef Mozol, Tomáš Gbúr, Michal Gašaj, Rastislav Masnyk, Dalibor Steindl, Martin Dzielavský.



Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, občania budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.