Lídrom strany Doprava sa stal O. Matej, kongres zvolil aj podpredsedov

Strana Doprava chce voličom ponúknuť iný pohľad na riadenie štátu a chce sa opierať o hodnoty. Od roku 2005 neboli podľa vedenia strany na Slovensku realizované reformy.

Bratislava 9. februára (TASR) – Predsedom nedávno zaregistrovanej politickej strany Doprava sa stal jej zakladateľ Ondrej Matej, ktorý bol v minulosti poslancom Národnej rady SR za SDKÚ-DS a založil Inštitút pre dopravu a hospodárstvo (IDH). Strana bude mať štyroch podpredsedov, pôsobiť budú v oblasti verejnej správy, hospodárstva a podnikateľskej činnosti, zahraničnej politiky a školstva či justície. Rozhodol o tom v sobotu v Bratislave ustanovujúci kongres strany. V súčasnosti má Doprava zhruba 40 členov.



"Dnešným dňom si ustanovujúci kongres strany zvolil vedenie a odštartovali sme politickú činnosť. Sme presvedčení, že na politickej mape Slovenska, či už je to súčasná opozícia, alebo koalícia, nie je politický subjekt, ktorý by chcel meniť systém v krajine v oblasti justície, školstva či zdravotníctva," povedal pre TASR Matej.



Strana Doprava chce voličom ponúknuť iný pohľad na riadenie štátu a chce sa opierať o hodnoty. Od roku 2005 neboli podľa vedenia strany na Slovensku realizované reformy. V najbližšom čase preto plánuje predstaviť reformu justície, verejnej správy, školstva či daňovo-odvodovú reformu. Doprava chce menej štátu v každodennom živote ľudí a firiem. Mieni presadzovať zníženie daňovo-odvodového zaťaženia aj zrušenie odvodov zamestnávateľov. Sociálne balíčky odmieta a chce viac podporovať rodiny. Bojovať s korupciou chce strana znížením prerozdeľovania verejných peňazí na minimum.



Konkrétnymi problémami sa budú zaoberať aj podpredsedovia strany. Eduard Vokál bude mať na starosti oblasť verejnej správy, Ludvík Posolda hospodárstvo a podnikateľské prostredie, Marián Damankoš zahraničnú politiku i školstvo a Ján Cirák spravodlivosť a justíciu.



Strana Doprava, ktorú založili bývalí politici SDKÚ-DS, o sebe tvrdí, že je jasne pravicovou, konzervatívnou a proeurópskou stranou. O hlasy voličov sa bude prvýkrát uchádzať v máji vo voľbách do Európskeho parlamentu. Kandidátku chcú predstaviť v najbližšom období.