Lídrom strany KDŽP sa stal Š. Kuffa, v stanovách má ochranu života

KDŽP tvrdí, že má riešenia pre podnikateľské prostredie a školstvo. Chce napríklad aj zriadiť Národný exekučný úrad, ktorý ľuďom v sociálnych problémoch pomôže prekonať ich sociálne problémy.

Bratislava 9. februára (TASR) - Predsedom nedávno zaregistrovanej politickej strany Kresťanská demokracia - Život a Prosperita (KDŽP) sa stal bývalý poslanec Národnej rady (NR) SR za hnutie OĽaNO Štefan Kuffa. Delegáti zvolili aj deväťčlenné predsedníctvo. Ako informoval jeden z jeho členov Darius Hatok, rozhodol o tom v sobotu v Šaštíne-Strážach ustanovujúci kongres strany.



V prejave delegátom nový predseda zdôraznil, že nie je problém mať rozdielne názory na otázky, aké reformy v štáte uskutočniť. Dôležité je zostať jednotní a rozhodní v hodnotových veciach. KDŽP si tiež do stanov vložila záväzok "nevstúpiť do žiadnej vlády, ktorá nezvýši ochranu života". Strana chce teraz budovať štruktúry, dvere majú podľa jej vyhlásení otvorené všetci, ktorí "majú odvahu a ochotu stáť za našimi cieľmi".



KDŽP tvrdí, že má riešenia pre podnikateľské prostredie a školstvo. Chce napríklad zaviesť bilingválne vzdelávanie na všetkých školách a zriadiť Národný exekučný úrad, ktorý ľuďom v sociálnych problémoch pomôže prekonať ich sociálne problémy. Strana je tiež presvedčená, že deti majú byť pre rodičov ekonomickým prínosom. Prispievanie deťom na živobytie by preto podľa nej malo byť daňovo odpočítateľným výdavkom.



Nová strana sa plánuje zúčastniť aj na voľbách do Európskeho parlamentu. Kampaň chce viesť okolo dvoch hlavných odkazov: "Zastavme Zlo z Istanbulu priamo v Bruseli" a "Rovnaké mzdy, za rovnakú prácu v rovnakej firme, v celej EÚ". KDŽP zároveň avizovala, že prostredníctvom poslancov, ktorí sú ochotní so stranou spolupracovať, bude predkladať vlastné legislatívne návrhy. Prvým takýmto návrhom má byť zákon na ochranu počatého života.



Na sneme sa zúčastnil aj poslanec NR SR Eduard Adamčík (Most-Híd), jeho brat Daniel Adamčík sa stal členom predsedníctva strany. "Chcem zagratulovať všetkým, ktorí boli pri vzniku tejto strany. Je to dnes jediná hodnotová strana na politickej scéne," uviedol podľa tlačovej správy koaličný poslanec.