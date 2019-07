Linka dôvery Nezábudka sa vracia do prevádzky

Dvadsaťštyrihodinovú linku pozastavili od roku 2016 pre nedostatok peňazí.

Bratislava 4. júla (TASR) – Bezplatná telefonická Linka dôvery Nezábudka sa po 13 rokoch vracia do prevádzky. Informoval o tom riaditeľ občianskeho združenia Liga za duševné zdravie Martin Knut.



Pripomína, že 24-hodinovú linku pozastavili od roku 2016 pre nedostatok peňazí. Financie na jej opätovné spustenie získali aj z celonárodnej zbierky Dni nezábudiek, ktorá bola súčasťou kampane Vyliečme nezáujem. Na zriadenie linky išli peniaze aj z rezervy premiéra. Išlo o sumu 80.000 eur, doplnil Knut.



Do zbierky sa podľa jeho slov zapojilo 1970 dobrovoľníkov v 53 mestách na Slovensku. Verejnosť počas minuloročnej kampane prispela celkovou sumou 46.000 eur. Časť peňazí pôjde podľa Knuta na regionálne prevádzky združení aj na organizovanie športových a kultúrnych aktivít či terapeutické aktivity.



Na Linku dôvery Nezábudka pripadlo 25.000 eur, pričom náklady na jej ročnú prevádzku sú podľa Knuta 100.000 eur. "Obrátili sme sa preto na úrad vlády, konkrétne na premiéra, s otvoreným listom, kde sme mu vysvetlili takmer už pandemický stav duševných porúch na Slovensku," uviedol Knut s tým, že ich premiér prijal a dal na zriadenie linky peniaze z rezervy.



Linka s celoslovenskou pôsobnosťou pomáha pri riešení krízových situácií 24 hodín denne. „Sú to vzťahové problémy doma či na pracovisku, ale aj problémy psychického charakteru a mnohé iné,“ objasňuje Libor Klenovský, riaditeľ Linky dôvery Nezábudka.