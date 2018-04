List je fabulovaním a strašením, reaguje manažment RTVS na redaktorov

Bratislava 4. apríla (TASR) - Za iniciatívou signatárov otvoreného listu časti redaktorov, vyjadrujúcich nespokojnosť so situáciou v spravodajstve RTVS, vidí vedenie verejnoprávneho vysielateľa skôr neochotu akceptovať snahu nového manažmentu spravodajstva vytvárať objektívne, vyvážené, nestranné spravodajstvo.uviedli v spoločnom stanovisku generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, šéf spravodajstva Vahram Chuguryan a vedúce televíznej a rozhlasovej spravodajskej sekcie Hana Lyons a Petra Stano Maťašovská.Poukázali tiež na to, že nový manažment spravodajstva sa vplyvom fluktuácie v redaktorskom kolektíve v posledných rokoch borí i s častými nedostatkami v práci a jazykovom prejave mladých redaktorov, vyplývajúcimi z nedostatku skúseností i toho, že nemali možnosť cibriť svoj novinársky potenciál pod vedením skúsenejších senior redaktorov.naznačilo vedenie RTVS i prístup podpísaných k tým členom spravodajského tímu, ktorí nezdieľajú ich názor.Záujem signatárov viesť konštruktívnu diskusiu v záujme všetkých divákov a poslucháčov verejnoprávneho média neguje podľa členov manažmentu RTVS aj samotná forma zvolenej komunikácie.upozornili.Deklarovali, že naozaj riešiť tieto otázky je možné iba na pôde spravodajstva RTVS.zdôraznili na záver členovia manažmentu RTVS.Časť spravodajského tímu RTVS je nespokojná so situáciou v spravodajstve verejnoprávneho vysielateľa. Svoj pocit vyjadrili otvoreným listom, v ktorom poukazujú na pretrvávajúce napätie, sprevádzajúce prácu spravodajského tímu.List podpísalo 58 členov spravodajstva. Priznávajú, že zatiaľ pracujú slobodne, no zároveň. Manažmentu RTVS vyčítajú neochotu akceptovať oponentný, kritický názor, naznačujú tiež možné ovplyvňovanie spravodajstva.uviedli.