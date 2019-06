Literárny archív v Martine odkryl vzácne dokumenty a rukopisy

Podľa hovorkyne SNK Kataríny Štefanides Mažáriovej vybrali z trezoru napríklad Hodinky – pergamenový kódex z 15. storočia, v ktorom sú – okrem iného - zapísané modlitby, určené na určité denné hodiny.

Martin 11. júna (TASR) – Vzácne dokumenty a rukopisy, ktoré sa veľmi zriedka prezentujú verejnosti, mohli v utorok vidieť návštevníci Dňa otvorených dverí (DOD) Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice (LA SNK) v Martine.



Podľa hovorkyne SNK Kataríny Štefanides Mažáriovej vybrali z trezoru napríklad Hodinky – pergamenový kódex z 15. storočia, v ktorom sú – okrem iného - zapísané modlitby, určené na určité denné hodiny. "Pre žiakov a študentov sme si pripravili originálny zápis slovenskej hymny Ponad Tatru blýska sa a Hviezdoslavov rukopis Krvavých sonetov. Mohli nahliadnuť aj do krasopisného zošita Ľudovíta Štúra a posúdiť, či naozaj krásne písal," uviedla Štefanides Mažáriová.



Vedúca LA SNK Karin Šišmišová pripomenula, že DOD sa uskutočnil pri príležitosti Medzinárodného dňa archívov a 65. výročia vzniku archívu. "Literárny archív je špecializovaný verejný archív, ktorý v prvom rade uchováva osobné fondy významných slovenských spisovateľov, literárnych kritikov, literárnych vedcov, hudobných skladateľov. Verejnosti sme sprístupnili najstaršie dokumenty z konca 11., 12. a 13. storočia, zachované na pergamene. Je to napríklad na Slovensku najstarší známy pergamenový zlomok s hlaholským písmom, ktorý sa zachoval ako fragment omšovej knihy. A najstarší hudobný zlomok, ktorý pochádza z konca 11. storočia," povedala Šišmišová.



Tajomstvá odkryl aj trezor hudobných rukopisov. "Okrem Bratislavského antifonára, ktorý je zapísaný v programe UNESCO – Pamäť sveta, si návštevníci mohli prezrieť rukopisy prvých slovenských opier Kováč Wieland či Detvan a započúvať sa do starých fonografických hudobných záznamov zo začiatku 20. storočia," doplnil odborný pracovník LA SNK Marcel Jánošík.



Za 65 rokov zhromaždil LA SNK podľa Štefanides Mažáriovej viac ako 1,8 milióna literárnych a hudobných rukopisov a fotodokumentov. Počas DOD predstavili aj súbor viac ako 20 vzácnych fotografií a pohľadníc, vyhotovených starými a dnes už nepoužívanými technikami. "Uchovávame niekoľko stoviek takýchto fotografií. Ich hodnota však spočíva najmä v tom, že sa nám podarilo získať jedinečnú zbierku známych osobností na fotografiách týchto typov – napríklad dagerotyp slovenských vyslancov u panovníka z roku 1849 a ferotyp Milana Rastislava Štefánika. Panotypiou boli napríklad zhotovené portréty Janka Matušku a Ctiboha Zocha," vysvetlila odborná pracovníčka LA SNK Mária Valová.