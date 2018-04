ĽS NS sa nepáči inscenácia o extrémizme nitrianskeho divadla

V Nitrianskom kraji vzniklo Hrdé Hnutie. Jeho členovia oblečení v straníckych tričkách chcú chodiť za študentmi do stredných škôl, hliadkujú vo vlakoch a zorganizovali aj jazdu za slušných ľudí proti extrémistickým asociálom. Členmi hnutia sú dokonca herci Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre, ktorí pomáhajú jeho myšlienky šíriť. Všetky tieto informácie sú súčasťou falošnej správy, ktorú vytvorili tvorcovia divadelnej inscenácie Hoax. Ide o edukatívnu hru, ktorú uvedie DAB v premiére 26. januára v telocvični na Gymnáziu Párovská v Nitre a neskôr ju bude prinášať aj do ďalších stredných škôl v Nitrianskom kraji. Na snímke Marián Viskup (vľavo) a Tomáš Turek počas generálnej skúšky 24. januára 2018.

Nitra 20. apríla (TASR) – Ľudovej strane Naše Slovensko (ĽS NS) sa nepáči inscenácia Hoax, ktorú v rámci svojich vzdelávacích programov pripravilo Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre. V straníckych letákoch distribuovaných do poštových schránok predseda nitrianskej krajskej organizácie ĽSNS Ján Kecskés označil uvedenie hry v stredných školách za "liberálne vymývanie mozgov".



Premiéra inscenácie Hoax sa konala 26. januára a odvtedy ju DAB uviedlo vo viacerých stredných školách nielen v Nitrianskom kraji. Hra zobrazuje príbeh dvoch mladíkov, ktorí trávia veľa času na sociálnych sieťach, pričom sa zapletú do výziev extrémistickej skupiny. Podľa vedenia DAB je cieľom hry podporiť kritické myslenie mladých divákov a ukázať im, ako vznikajú hoaxy a falošné správy na internete, ako jednoducho sa dá manipulovať s informáciou aj s obrazom a prispievať k šíreniu extrémizmu.



Podľa Kecskésa však ide o "odnárodňovanie a politické vymývanie mozgov detí", pričom divadlo "zneužilo" z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) 20.000 eur na prípravu hry. Zároveň skonštatoval, že inscenácia je "politicky motivovaná a zameraná na primitívne zosmiešňovanie ĽS Naše Slovensko".



Divadlo sa voči týmto výrokom rázne ohradilo. "DAB v Nitre je kultúrnou inštitúciou, ktorá je povinná realizovať rôzne vzdelávacie aktivity, medzi ktorými je aj prevencia a eliminácia rasizmu a extrémizmu. Zadanie na realizáciu takýchto podujatí má DAB aj priamo od svojho zriaďovateľa, ktorým je NSK," uvádza sa v reakcii.



DAB zároveň upozornilo, že vo vyhlásení Kecskésa je viacero nezrovnalostí i vyložených neprávd. "Nepravdivé je jeho tvrdenie "o zneužívaní 20.000 eur" na prípravu hry Hoax. Jej celkový rozpočet v skutočnosti nepresiahol sumu 19.000 eur, z ktorých veľkú časť získalo DAB z mimorozpočtových zdrojov, z Fondu na podporu umenia," konštatuje sa vo vyhlásení.



Nepravdivé je podľa divadla aj tvrdenie o zosmiešňovaní ĽS NS. "Inscenácia Hoax je zameraná na mediálnu výchovu a prevenciu pred extrémistickými ideológiami. Nikde v hre sa ĽS Naše Slovensko nespomína, ak sa v nej však táto strana našla, rozhodne to nie je chyba tvorcov. DAB v Nitre ostro odsudzuje snahy o "normalizáciu", pri ktorej sa politická strana snaží ovplyvňovať nezávislosť umelcov a kultúrnych inštitúcií. Takéto konanie považujeme za absolútne neprípustné a neakceptovateľné," konštatuje DAB v reakcii na výroky ĽS NS.