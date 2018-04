ĽSNS chce mimovládky financované zahraničím v povinnom registri

Strana Mariana Kotlebu tvrdí, že právnou normou chce sprehľadniť štruktúru a činnosť mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom napojené na financie zo zahraničia.

Bratislava 5. apríla (TASR) - Mimovládne organizácie (MVO) pôsobiace na Slovensku, ktoré sú priamo či nepriamo napojené na financovanie zo zahraničia, by sa mali od júla povinne registrovať do novovytvoreného Registra zahraničných agentov, ktorý bude spravovať Ministerstvo vnútra (MV) SR. V novele zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby to navrhujú poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS), ktorí právnu normu predložili do parlamentu.



Strana Mariana Kotlebu tvrdí, že právnou normou chce sprehľadniť štruktúru a činnosť mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom napojené na financie zo zahraničia a ktoré vykonávajú propagačnú a agitačnú činnosť na území SR.



"Množstvo mimovládnych organizácií, ich členov a zamestnancov sa za príspevky od zahraničných sponzorov snaží ovplyvňovať verejnú mienku na Slovensku. Snahou týchto mimovládnych organizácií je formovať verejnú a politickú mienku na Slovensku tak, aby bola v súlade s predstavami zahraničného sponzora," tvrdia predkladatelia.



Podľa ĽSNS ktokoľvek, kto za peniaze od zahraničnej osoby alebo za odmenu od zahraničnej ambasády presadzuje na území suverénneho štátu ideológiu a záujmy svojich zahraničných sponzorov, spadá pod označenie "zahraničný agent".



Strana je preto presvedčená, že vytvorenie takéhoto registra pomôže sprehľadniť financovanie a činnosť neziskových organizácií presadzujúcich záujmy zahraničných subjektov a zároveň sprísniť dohľad nad ich pôsobením. MVO, ktoré spadajú pod pôsobnosť tohto novelizovaného zákona, budú zároveň musieť v každej propagačnej aktivite pri názve svojej organizácie uviesť aj zreteľný dodatok "Pozor! Zahraničný agent".



Táto povinnosť sa má týkať tlačených propagačných materiálov, webstránok, videí, reklám, verejných vystúpení či akýchkoľvek iných aktivít. ĽSNS chce takto "ochrániť verejnosť pred systematickým posilňovaním vplyvu cudzích záujmov a ideológií".



Mimovládne neziskové organizácie, ktoré by nesplnili tieto nové povinnosti, majú byť finančne sankcionované. "Zahraniční agenti, ktorí závažne porušia ustanovenia tohto zákona, môžu byť súdnym rozhodnutím označení ako nežiaduci. V takom prípade budú títo zahraniční agenti zrušení a ich činnosť na území Slovenskej republiky bude zastavená," dodáva ĽSNS.



S podobnou právnou úpravou prišla ĽSNS aj v roku 2016, zahlasovalo za ňu však iba 18 poslancov. Okrem kotlebovcov ju vtedy podporilo aj šesť prítomných poslancov Sme rodina.