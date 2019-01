ĽSNS navrhuje, aby sa platy politikov odvíjali od minimálnej mzdy

Poslanecký plat po novom tak nemá byť stanovený ako trojnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ale ako trojnásobok minimálnej mzdy.

Bratislava 14. januára (TASR) - Platy poslancov Národnej rady (NR) SR a ostatných ústavných činiteľov by sa nemali odvíjať od priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ale od minimálnej mzdy. Navrhujú to poslanci ĽSNS, podľa ktorých by sa za jedno volebné obdobie po zavedení tohto modelu ušetrilo na platoch poslancov 21 miliónov eur. O novele zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov bude plénum diskutovať na najbližšej schôdzi.



"My máme v otázke platov ústavných činiteľov dlhodobo jasno. Tento návrh sme už predkladali v tomto volebnom období. Sme presvedčení, že medzitým, ako sa majú politici a ako sa majú ľudia, má byť spravodlivá úmera. Nastavenie týchto platov od priemernej mzdy nie je spravodlivé, lebo priemernú mzdu má málokto," povedal na pondelkovej tlačovej konferencii líder ĽSNS Marian Kotleba. Podľa jeho slov po presadení tohto návrhu budú mať politici zároveň ambíciu minimálnu mzdu zvyšovať.



Poslanecký plat po novom tak nemá byť stanovený ako trojnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ale ako trojnásobok minimálnej mzdy. Podobne by od minimálnej mzdy záviseli aj paušálne náhrady poslancov.



Predkladaná novela zákona zároveň ruší vyplácanie odstupného pre poslancov, ktorým zaniká výkon ich poslaneckého mandátu. Podľa súčasnej legislatívy totiž patrí poslancovi po zániku jeho mandátu plat vo výške dvoch až troch mesiacov v závislosti od času výkonu poslaneckého mandátu. "Každý poslanec si musí byť vedomý toho, že poslanecké miesto je časovo ohraničená pozícia na dobu určitú, a preto nárok na odstupné nie je opodstatnený," tvrdí ĽSNS.