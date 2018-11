ĽSNS: Podporíme zvolanie mimoriadnej schôdze k odvolávaniu A. Danka

Danko by mal popoludní čeliť opozičnému pokusu o odvolanie, lebo nevyhovel apelu SaS, aby do týždňa zverejnil svoju rigoróznu prácu.

Bratislava 6. novembra (TASR) - Poslanci ĽSNS v utorok popoludní zahlasujú za program mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR a ak predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) počas rokovania dôveryhodne nevysvetlí okolnosti vypracovania svojej rigoróznej práce, ĽSNS zahlasuje aj za jeho dovolanie. Na tlačovej konferencii to deklaroval líder strany Marian Kotleba.



"Nevidíme dôvod na to, aby akýkoľvek verejný funkcionár zatajoval prácu, ktorá má dokladovať jeho vzdelanie. Je to nielen neprijateľné, ale je to aj veľmi nefér voči vysokoškolským pedagógom aj voči poctivo vyštudovaným právnikom," povedal Kotleba.



Podpredseda ĽSNS Milan Uhrík tvrdí, že Danko je už od začiatku plný kontroverzií. "Je to falošný kapitán, z ktorého sa smejú všetci vojaci, ale už je to aj falošný doktor práv, z ktorého sa smejú všetci právnici. Ukazuje sa, že jeho rigorózna práca bola zrejme ukradnutá študentke na Univerzite Komenského. On ju zobral, prepísal meno a odovzdal na Univerzite Mateja Bela. Ak je to pravda, takýto človek nemá čo na poste predsedu NR SR čo robiť," myslí si.



Predstavitelia ĽSNS doniesli na tlačovú konferenciu aj niekoľko záverečných diplomových či dizertačných prác svojich poslancov, ako Marian Kotleba, Rastislav Schlosár, Milan Uhrík, Jana Nehézová či Martin Beluský.



Danko by mal popoludní čeliť opozičnému pokusu o odvolanie, lebo nevyhovel apelu SaS, aby do týždňa zverejnil svoju rigoróznu prácu. Podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) vidí aj iný dôvod na odvolanie. Podľa nej sú to Dankove proruské ambície, ktoré sú v príkrom rozpore so zahraničnou politikou Slovenska. "Zároveň sa prihlásil k orbánovskej politike a volá po centralizácii moci. To je neprípustné," povedala Ďuriš Nicholsonová. Ďalšou príčinou, pre ktorú bude Danko čeliť odvolávaniu, je, že šéf SNS podľa opozície účelovo bráni prijatiu Bezpečnostnej stratégie SR a Obrannej a Vojenskej stratégie SR v parlamente.



Šéf parlamentu v reakcii uviedol, že rozčúlenie nie je program. "A na ich výčitky ohľadom mojich zahraničných ciest zasa dodávam, že do Ruska budem chodiť, aj keby celá opozícia skočila do Dunaja," odkázal.



Na začiatku takejto schôdze sa musí schváliť program, pri vyslovovaní nedôvery premiérovi či členom vlády to neplatí. Minulý rok chcela opozícia Danka odvolávať pre kauzu údajného otvárania listov. Jej snaha vtedy stroskotala práve pri schvaľovaní programu, za ktorý zahlasovalo len 54 poslancov zo 131 prítomných. Kladne hlasovali prítomní poslanci SaS, OĽaNO, Sme rodina, ĽSNS a väčšina nezaradených zákonodarcov. Proti boli kluby Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd.