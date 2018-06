M. Maďarič o proteste ĽSNS: Dehonestácia a neúcta k SR a prezidentovi

Kotlebovci priniesli do pléna nápis vlastizradca, vizuálne pomôcky sú v rokovacej sále zakázané.

Bratislava 13. júna (TASR) - Koaliční aj opoziční poslanci kritizujú konanie kotlebovcov, pre ktoré na chvíľu prerušili vystúpenie prezidenta SR Andreja Kisku v pléne.



"Je to absolútna dehonestácia a neúcta k Slovenskej republike, k inštitútu prezidenta SR. Myslím si, že pán predseda parlamentu sa zachoval správne a dal jasný signál, že s takýmto niečím sa nemôžeme stotožňovať a musíme to vykazovať za brány parlamentu," povedal poslanec Smeru-SD a exminister kultúry Marek Maďarič.



"Je to ich samostatné rozhodnutie. Myslím si, že z úcty k prezidentskému úradu takéto vystúpenia do parlamentu nepatria," uviedol poslanec Smeru-SD Ľubomír Petrák.



Líder OĽaNO Igor Matovič si myslí, že kotlebovci sa potrebovali zviditeľniť. "Tak sa zviditeľnili. Pomaly si pripadám pri nich ako štandardný politik," doplnil Matovič.



Kotlebovci priniesli do pléna nápis vlastizradca, vizuálne pomôcky sú v rokovacej sále zakázané. Po neuposlúchnutí výziev predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS), aby ich odstránili, Danko schôdzu na chvíľu prerušil a ĽSNS vykázal z rokovania. Po pár minútach prezident s prejavom pokračoval.