Sólymos: V boji proti plastom je Slovensko lídrom medzi krajinami V4

Tatranská Lomnica 12. júna (TASR) - Podpora biologickej rozmanitosti, ochrany prírody, ako aj boj s jednorazovými plastami boli hlavnými témami rokovaní zástupcov rezortov životného prostredia krajín Vyšehradskej štvorky, Rumunska a Bulharska v Tatranskej Lomnici. Slovenský minister László Sólymos (Most-Híd) po skončení rokovania skonštatoval, že Slovensko je vďaka dvom pripravovaným novelám zákona lídrom skupiny v boji s plastami.



„Hlavnou témou rokovania bol boj proti tvorbe plastového odpadu a povinnosť zaviesť zákaz uvádzania jednorazových plastových výrobkov na trh. Táto úloha vyplýva členským štátom EÚ zo smernice o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. Štáty EÚ tak musia urobiť do dvoch rokov od účinnosti spomínanej európskej smernice, teda najneskôr do leta 2021," zdôraznil na brífingu Sólymos. Dodal, že Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR má v súčasnosti v legislatívnom procese veľkú novelu zákona o odpadoch, teda zákaz uvádzať na slovenský trh jednorazové plastové výrobky ako napr. jednorazové plastové príbory, taniere, miešadlá či slamky. Spolu ide o deväť druhov jednorazových plastových výrobkov. Po schválení vládou SR a parlamentom by protiplastové opatrenie malo začať platiť 1. januára 2021. Zelený rezort tak urobí ešte pol roka predtým, ako túto povinnosť ukladá EÚ všetkým členským štátom.







„V boji proti odpadom má Slovensko za vyspelými európskymi krajinami čo dobiehať. Dvojnásobne to platí pri plastoch. Preto som rád, že sa nám v rámci nášho regiónu darí byť lídrami zmien k lepšiemu. A pevne verím, že nás budú nasledovať aj krajiny V4. Sme pripravení im poskytnúť doteraz získané rady a skúsenosti," upozornil Sólymos s tým, že ďalším krokom vpred je zámer zálohovať plastové a hliníkové fľaše.



Podľa analytikov z MŽP sa ročne na Slovensko dovezie 14.000 ton neobalových plastových výrobkov, pričom významnú časť z tohto objemu predstavujú práve jednorazové výrobky. „A tie, žiaľ, tvoria významnú časť odpadu voľne pohodeného aj v najstaršom národnom parku na Slovensku," doplnil šéf slovenského envirorezortu. Zdôraznil, že na rozdiel od iných plastových výrobkov je jednoduché ich nahradiť ekologickejšími alternatívami, napríklad z papiera, trstiny alebo výrobkami na viacnásobné použitie.



Dôležitou témou stredajšieho stretnutia bola aj diskusia o význame opeľovačov pre produkciu potravín i celé ľudstvo. Práve populácia včiel a motýľov, ktoré patria ku kľúčovým opeľovačom, je podľa Sólymosa ohrozená. „Konkrétne je v Európe ohrozených až 40 percent včiel a 30 percent motýľov," konkretizoval s tým, že Slovensko nie je výnimkou. A práve opeľovače by mali byť spoločnou témou krajín V4, keďže v rámci EÚ predstavuje počet včelárov a úľov v krajinách strednej Európy až 30 percent. „Tieto čísla nám ukazujú, akým silným hráčom môže byť náš región. Znamená to, že ochrana prírody a krajiny, ako aj stav rastlín a prirodzeného prostredia je tu stále dostatočne priaznivý. Aj preto by jedným z hlavných cieľov do budúcna mala byť ich dlhodobá ochrana a riadne spravovanie," skonštatoval Sólymos a pripomenul, že tento problém treba riešiť globálne, a nielen na lokálnej úrovni.



Zástupcovia krajín V4 sa zhodli na potrebe naďalej zavádzať účinné opatrenia a zvyšovať povedomie o tom, do akej miery je naša spoločnosť závislá od opeľovačov, a ako by vyzeral svet bez včiel. Na záver zasadnutia László Sólymos odovzdal štafetu predsedníctva V4 zástupcom českého ministerstva životného prostredia.