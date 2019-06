Lubyová: Slovenská akreditačná agentúra má pozdvihnúť kvalitu VŠ

SAA pre vysoké školstvo má od budúceho roku nahradiť Akreditačnú komisiu, poradný orgán vlády SR.

Bratislava 6. júna (TASR) – Jedným zo základných výsledkov práce novovzniknutej Slovenskej akreditačnej agentúry (SAA) bude výborne nastavené profesionálne hodnotenie, pozdvihne sa kvalita vysokého školstva a odrazí sa to v medzinárodnom hodnotení v rankingoch. Vo štvrtok to uviedla počas konferencie SAA pre vysoké školstvo na tému kvalita vysokoškolského vzdelávania z rôznych uhlov pohľadu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).



"Mladí ľudia budú vidieť, že máme na Slovensku kvalitu a budeme môcť pritiahnuť aj vysokokvalifikovaných pracovníkov a študentov z ďalších škôl," povedala Lubyová. Zároveň poznamenala, že SAA v sebe zahŕňa medzinárodne princípy hodnotenia vysokých škôl. "SR sa stane právoplatným členom rôznych medzinárodných spoločností, ktoré sa zaoberajú hodnotením kvality vysokého školstva na úrovni Európskej komisie. Doteraz sme boli len pozorovateľmi," uviedla Lubyová s tým, že úlohou SAA je preniesť medzinárodné štandardy do slovenského priestoru. Podľa nej to nie je dôležité len preto, aby vysoké školy boli vnímané zo strany verejnosti a študentov na Slovensku za kvalitné, ale aj preto, že v EÚ sa zakladá nový európsky vzdelávací priestor. "Je dôležité, aby sme ako Slovensko vedeli v tomto ringu zabojovať a aby naše školy v medzinárodných rankingoch boli uznané ako vynikajúce. Finančné prostriedky sa budú prideľovať na základe umiestnenia v týchto rankingoch," poznamenala šéfka rezortu školstva.



SAA pre vysoké školstvo má od budúceho roku nahradiť Akreditačnú komisiu, poradný orgán vlády SR. "Ak máme pomáhať vysokým školám zabezpečovať kvalitu vzdelávania cestou externého hodnotenia, musíme sa najprv zhodnúť na tom, čo myslíme pod slovami kvalita vzdelávania. Takáto principiálna, spoločenská diskusia na Slovensku dlhodobo chýba, preto som rád, že ju môžem z pozície predsedu novej akreditačnej agentúry odštartovať," povedal predseda výkonného výboru SAA pre vysoké školstvo Robert Redhammer. Ako doplnil, v médiách sa sporadicky diskutuje o zabezpečovaní kvality vo vysokom školstve, spravidla ide o úzky pohľad na určitú špecifickú vec a spravidla je kritický.



Predseda Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomír Petrák (Smer-SD) poznamenal, že "oddnes nastavujeme pravidlá pre určovanie kvality vysokých škôl. Je to jeden zo zásadných procesov, ktorý zmení vnímanie verejnosti na postavenie a kvalitu vysokých škôl na Slovensku". Ako doplnil, nové študijné odbory sa podľa nových pravidiel budú akreditovať od budúceho roku. "Pôjde o nové študijné programy, inauguračné a habilitačné konania. Všetky vysoké školy budú musieť požiadať o nový systém akreditácie vnútorných systémov kvality od roku 2024," povedal Petrák.



Zákonom o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania bola zriadená SAA pre vysoké školstvo, ktorá má v celom systém poskytovať vysokým školám externé hodnotenie kvality. Súčasne má rozhodovať o udelení či neudelení akreditácií, teda oprávnení vysokých škôl vykonávať svoju hlavnú činnosť v konkrétnej oblasti.