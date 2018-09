Lubyová: Nechceme vziať hokejovému zväzu dotácie kvôli logu na dresoch

Na snímke nové logo Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) počas slávnostného predstavenia nového loga a reprezentačných dresov v Bratislave 6. septembra 2018. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 26. septembra (TASR) - Ministerstvo školstva nechce odoberať hokejovému zväzu dotácie kvôli novým reprezentačným dresom. Vyhlásila to v stredu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nom. SNS) po rokovaní vlády. O logu majú obe strany rokovať a vysvetliť si, či v ňom skutočne je slovenský štátny znak alebo nie. Podľa ministerky to štátny znak ako taký nie je.uviedla Lubyová.Zmluvy však podľa nej treba plniť. Táto hovorí o sume vyše sedem miliónov eur ročne.doplnila ministerka. Dodala, že pri nedodržiavaní podmienok zmluvy je možné krátenie dotácie.Premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) mrzí, žeOdprezentované logo v ňom nevyvolalo potrebu protestovať proti nemu. Prosí všetkých, ktorí do kauzyaby sa stretli a spor nevyhrocovali.Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) proti logu nič nemá.povedala po rokovaní vlády. Jej rezort rokuje so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH).doplnila.Zástupcovia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) predstavili v uplynulých dňoch svoje nové logo a dresy, v ktorých budú nastupovať reprezentačné výbery v nadchádzajúcej sezóne. Logo vychádza zo štátneho znaku, dominuje na ňom biely dvojkríž na červenom pozadí, pričom modro-biele trojvršie je vytvorené zdvihnutými hokejkami, ktoré majú symbolizovať úspech. Logo dotvára nápis HOCKEY SLOVAKIA.