Lubyová nevyzve UMB, aby zverejnila Dankovu rigoróznu prácu

Predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko sa rázne ohradil voči informáciám Denníka N, ktorý spochybnil jeho titul doktora práv.

Bratislava 26. septembra (TASR) - Ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) nevyzve Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, aby zverejnila rigoróznu prácu predsedu Národnej rady SR a SNS Andreja Danka. Chápe, prečo ju Danko nezverejňuje. Zdôrazňuje, že každý má právo chrániť si súkromie. Povedala to po rokovaní vlády.



"Univerzita Mateja Bela je autonómna. Nevyzývame žiadnu školu. Som presvedčená o tom, že je to všetko v legálnej pozícii," vyhlásila Lubyová. Ministerka chápe, že Danko prácu nezverejňuje. "Všetko je prekrúcané na atakovanie. Každý má právo na súkromie a chápem, že si ho chráni. Toto je osobná sféra každého človeka, ktorý má vlastné autorské dielo. Zrejme sa každý obáva toho, že veci budú zneužívané. Je to jeho právo a nemá byť na nikoho vyvíjaný nátlak," zdôraznila Lubyová.



Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) označil kauzu Dankovej rigoróznej práce a zisku titulu doktora práv (JUDr.) za nedorozumenie. Danko má podľa neho právo rozhodnúť sa, či prácu zverejní alebo nie. "Zverejnenie alebo nezverejnenie je na predsedovi parlamentu a mne neprináleží komentovať jeho rozhodnutie. Má plné právo rozhodnúť sa podľa vlastného uváženia," uviedol predseda vlády. Doplnil, že on absolvoval inžinierske štúdium v Košiciach. "A ak si dobre pamätám, moja diplomová práca bola na tému konsolidované účtovné závierky," uzavrel.



