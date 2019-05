Lubyová: Od nového školského roka dôjde k liberalizácii výučby jazykov

Podľa ministerky sa otvára možnosť, aby sa niektorí žiaci začali učiť iný jazyk ako anglický už na prvom stupni základnej školy.

Bratislava 6. mája (TASR) – Od nového školského roka 2019/2020 dôjde na základných školách k liberalizácii výučby cudzích jazykov. Kým doteraz bola výučba angličtiny povinná, od septembra budú mať žiaci a ich rodičia možnosť vybrať si ako prvý cudzí jazyk iný, ako je angličtina. V pondelok to počas medzinárodnej konferencie Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy v Bratislave potvrdila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).



Lubyová poznamenala, že je to možnosť, nie povinnosť. "Tí, ktorí si doteraz vyberali a chcú naďalej vyberať angličtinu, môžu si ju vyberať. Takisto aj zo strany školy nie je to povinnosť otvoriť triedu s iným jazykom, keď si to len jeden žiak zaželá," povedala Lubyová s tým, že týmto sa otvára len možnosť, aby sa niektorí žiaci začali učiť iný jazyk ako anglický už na prvom stupni základnej školy.



Potvrdila však, že v tom prípade bude výučba anglického jazyka pre týchto žiakov povinná na druhom stupni základných škôl. "Angličtinu v priebehu základnej školy bude mať každý. Ale ten, kto ešte chce na dobrej úrovni zvládnuť aj druhý cudzí jazyk, bude mať možnosť urobiť to tým, že si na prvom stupni zvolí iný cudzí jazyk," vysvetlila Lubyová. Na výber bude nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky a ruský jazyk.



Dôvodom na túto zmenu je podľa slov ministerky školstva, že "veľmi prudko klesá multijazyčnosť na školách". Potvrdila, že podľa štatistík sa nemecký jazyk v roku 2008 na prvom stupni základných škôl učilo okolo 10.000 detí, v roku 2018 to bolo už len okolo 3000 detí. "Klesá nám počet maturantov. V školskom roku 2009/2010 maturovalo z nemčiny okolo 16.500 detí, v uplynulom školskom roku to bolo už len okolo 3000," uviedla Lubyová. Zároveň potvrdila, že klesá aj úroveň znalosti iných cudzích jazykov. Priblížila, že vlani až 38 percent maturantov z gymnázií, ktorí si zvolili ako jeden z predmetov nemecký jazyk, tak ju neurobilo.



Rezort školstva ráta s tým, že angličtina zostane naďalej dominantným cudzím jazykom na školách aj po zmene, ktorú plánuje od 1. septembra zaviesť. Lubyová potvrdila, že ministerstvo školstva k zavedeniu výučby dvoch povinných cudzích jazykov zatiaľ neplánuje pristúpiť. "Nerátam, že by sme niečo takéto v tomto volebnom období ešte urobili," dodala.



S liberalizáciou cudzích jazykov na základných školách súhlasia viacerí učitelia, ale aj riaditelia škôl. Podľa riaditeľky Základnej školy Pri kríži v bratislavskej mestskej časti Dúbravka Ivety Mikšíkovej ide o slobodu voľby, ktorú je dobré deťom dať. "Ja osobne si myslím, že je dobré začať aj nemčinou a ako druhý cudzí jazyk si vziať angličtinu," povedala pre TASR Mikšíková.