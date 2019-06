VIDEO: Lubyová odovzdala vysvedčenia na Strednej zdravotníckej škole

Napriek nedostatku sestier a zdravotného personálu Stredná zdravotnícka škola v Trnave nepociťuje nedostatok záujemcov o štúdium.

Trnava 28. júna (TASR) - Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nom. SNS) odovzdala koncoročné vysvedčenia na Strednej zdravotníckej škole v Trnave. Odovzdaním vysvedčení študentom symbolicky ukončila školský rok 2018/2019 na Slovensku.



"Týmto krokom sme vysvedčenia symbolicky odovzdali aj viac ako 630.000 ďalším žiakom v Slovenskej republike, z toho 470.000 žiakom základných škôl a 160.000 žiakom stredných škôl. Zdravotnícku školu sme vybrali, keďže treba podporovať stredné odborné školstvo a zdravotníci sú práve tým personálom, ktorý je na našom pracovnom trhu nedostatkový. Preto sme radi, že táto škola vychováva takmer 600 mladých ľudí v tomto potrebnom a veľmi užitočnom povolaní. Preto ich chceme aj symbolicky podporiť tým, že práve na ich škole sme ukončili tento školský rok," uviedla ministerka.







Napriek nedostatku sestier a zdravotného personálu Stredná zdravotnícka škola v Trnave nepociťuje nedostatok záujemcov o štúdium. "Podľa posledných prieskumov je naša škola vyťažená na 112 percent, takže sme naozaj plní. Všetky odbory máme naplnené na maximum, čo vnímam aj ako odraz práce na tejto škole," vysvetlila riaditeľka školy Valburga Lobotková.



Žiaci dostali informácie aj o možnosti stabilizačnej pôžičky. "Vláda schválila túto pôžičku pre študentov ošetrovateľstva práve s tým cieľom, aby si mohli finančne prilepšiť k svojmu platu, pokiaľ budú aj naďalej pracovať vo svojom obore v Slovenskej republike. Pôžičku si môžu zobrať počas štúdia a pokiaľ zostanú pracovať v obore na Slovensku, za každý odpracovaný rok sa im istá časť pôžičky odpúšťa. To znamená, že z pôžičky sa stane dar alebo grant, ktorý zlepší ich finančné postavenie a zabezpečí im dôstojný život hneď od nástupu do povolania," doplnila Lubyová.







Ako ďalej dodala, zatiaľ je pôžička pre ošetrovateľov, pretože tento odbor je naozaj nedostatkový. "Ale tým, že sme schválili všeobecný zákon, každý rok sa môžu do tohto zoznamu pridávať nové povolania," spresnila ministerka.