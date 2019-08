Lubyová: Rozhodli sme sa zatraktívniť praxe a stáže budúcich učiteľov

V rámci tohto projektu môžu školy, ktoré pripravujú pedagógov, získať financie na to, aby zatraktívnili tieto praxe a stáže, vrátane toho, že vedia zaplatiť finančné príspevky samotným študentom.

Bratislava 8. augusta (TASR) – Kvalita vzdelávacieho systému závisí od kvality učiteľov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce podporiť budúcich učiteľov už počas ich prípravy na pedagogických fakultách. Rezortná šéfka Martina Lubyová (nominantka SNS) vo videu na sociálnej sieti uviedla, že ministerstvo školstva sa rozhodlo zatraktívniť praxe a stáže budúcich učiteľov.



"Všetci vieme, že mladí učitelia chodia často praxovať alebo stážovať na základné a stredné školy a táto aktivita prispieva ku skvalitneniu ich prípravy, pretože získavajú predstavu o reálnom živote, dostanú sa do kontaktu s reálnym prostredím, v ktorom budú v budúcnosti pôsobiť," povedala Lubyová s tým, že práve preto sa rozhodli zatraktívniť tieto praxe aj prostredníctvom projektu, ktorý je financovaný z operačného programu Ľudské zdroje.



V rámci tohto projektu môžu školy, ktoré pripravujú pedagógov, získať financie na to, aby zatraktívnili tieto praxe a stáže, vrátane toho, že vedia zaplatiť finančné príspevky samotným študentom, ktorí napríklad učia na stredných a základných školách, chodia robiť dozor na školské výlety alebo pripravujú pracovné listy. "Títo študenti budú viac motivovaní, aby sa praxe zúčastňovali. Dá sa, samozrejme, financovať aj príprava materiálov pre celý tento proces," ozrejmila šéfka rezortu školstva.



Do tejto výzvy sa môžu zapojiť vysoké školy v rámci celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 15 miliónov eur, z toho 13,5 milióna eur pre menej rozvinuté regióny. Pre rozvinutý región, teda pre Bratislavský kraj, je vyčlenený 1,5 milióna eur. Maximálny rozpočet projektu je 500.000 eur, minimálny 100.000 eur. Výzva bude vyhodnocovaná v dvoch kolách, jedna v septembri a druhá v novembri.



"Očakávame od toho, že naši budúci pedagógovia budú oveľa viac motivovaní chodiť do škôl medzi deti, a že budú oveľa lepšie a kvalitnejšie pripravení na svoje budúce povolanie," uzavrela Lubyová.