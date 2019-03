Lubyová: Zákon o pedagogických zamestnancoch je v prospech učiteľov

Desať organizácií pôsobiacich v oblasti školstva žiada stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Bratislava 11. marca (TASR) - Všetky zmeny, ktoré sú súčasťou zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, sú v prospech učiteľov. Vo videu na svojom profile na sociálnej sieti to uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS). Nový systém sa bude podľa jej slov vyznačovať lepšou kvalitou.







"Chcela by som ubezpečiť všetkých učiteľov, že nikto nepríde ani o peniaze, ani o príplatky v rámci nového systému profesijného vzdelávania, ktorý by mal nahradiť terajší kreditový systém," uviedla Lubyová. Na základe rokovania s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ktorý rezortu školstva tlmočí reakcie od učiteľov zo svojej základne, sa ministerstvo školstva rozhodlo, že do zákona zapracuje ďalšie zmeny. "Všetky v prospech učiteľskej obce," poznamenala šéfka rezortu školstva.



Lubyová ubezpečila, že možnosť poskladať si 12-percentný príplatok za ďalšie vzdelávanie ostane aj v novom systéme. "Prechodné obdobie sme na základe požiadaviek odborárov predĺžili na sedem rokov," povedala ministerka s tým, že nikto nepríde o kredity, respektíve príplatky z "večera do rána".



Šéfka rezortu školstva pripomenula, že schválením zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch bude opäť zavedená možnosť príplatku za inovačné vzdelávanie. "Pôvodne už v systéme nebolo inovačné vzdelávanie za príplatok, ale keďže naše analýzy ukázali, že veľká časť učiteľov ho naozaj využíva, tak sme opäť zaviedli možnosť príplatku za tento druh vzdelávania. Opäť ostávajú tieto príplatky ako v starom systéme, ale bude mať už lepší, novší a kvalitnejší obsah," poznamenala ministerka školstva. Zmeny, ktoré vyrokovali odbory oproti pôvodnému zneniu zákona, budú predložené na nasledujúcej schôdzi parlamentu.



Desať organizácií pôsobiacich v oblasti školstva žiada stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Ten je aktuálne v druhom čítaní a parlament by o ňom mal rokovať koncom mesiaca. Žiadosť o stiahnutie zákona iniciujú organizácie formou petície. Petíciu podpísalo viac ako 13.110 ľudí.