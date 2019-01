M. Lubyová: Novela o odoberaní titulov je jediné férové riešenie

Šéfka rezortu nesúhlasí ani s tvrdením kritikov, že novela nerieši plagiáty.

Bratislava 30. januára (TASR) - Novela vysokoškolského zákona, ktorá prináša možnosť školám odoberať podvodne získané akademické tituly, je jediným férovým riešením, ako túto situáciu riešiť. V úvode druhého rokovacieho dňa 40. schôdze Národnej rady SR to v rámci záverečného slova vyhlásila ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS). Jej vystúpenie bolo reakciou na kritiku opozície, ktorej zástupcovia rečnili ešte v utorok (29.1.) večer.



"V súčasnosti sa akademický titul odňať nedá a po prijatí tejto novely to bude možné urobiť. To, že chceme niekoho kryť, tak presný opak je pravdou. Práve prijatím tohto zákona bude možné postihovať takéto konania. Ľudia aj školy si budú musieť rozmyslieť, akú kvalitu dávajú do procesov," uviedla ministerka s tým, že zákon bude mať aj preventívnu úlohu pri písaní záverečných prác.



Na margo opozičných apelov, aby ministerka zákon stiahla, opísala českú verziu a tú predložila do slovenskej snemovne, Lubyová podotkla, že to nie je možné, lebo u nás sú iné podmienky. Šéfka rezortu nesúhlasí ani s tvrdením kritikov, že novela nerieši plagiáty. "Postihuje aj porušovanie autorských práv, teda nie je pravda, že kryje plagiátorstvo," dodala.



Nezaradený poslanec Martin Poliačik vyhlásil, že právna norma je ako zákon o preukazovaní pôvodu majetku na akademickej pôde. Teda bezzubé nič. Aj Branislav Gröhling (SaS) je presvedčený, že predkladaná vládna novela rieši odoberanie titulov len naoko. "Všetko bude fungovať tak ako doteraz," myslí si. Podľa Viery Dubačovej (nezaradená) je to ďalší zlý odkaz mladým ľuďom v našej krajine.



Samotná novela zveruje rozhodovanie o odobratí titulu do pôsobnosti vysokej školy vzhľadom na princíp "kto udeľuje, ten odníma", pričom za vysokú školu má konať rektor na návrh poradnej komisie. "Za kvalitu štúdia na vysokej škole vrátane procesov obhajoby záverečných prác zodpovedajú vysoké školy, rovnako by to malo byť aj naďalej, aj po prijatí tohto zákona," uviedla ešte v novembri Lubyová. Podľa jej slov rezort školstva nemá záujem zasahovať do vysokoškolského procesu.



Novela vysokoškolského zákona určuje dôvody odoberania neoprávnene získaných akademických titulov. Na ich odoberanie bude viacero dôvodov. "Odobratím akademického titulu bude možné zneplatniť časť vzdelania, prípadne aj celé získané vzdelanie," ozrejmila Lubyová. Titul bude možné odobrať napríklad v prípade, ak bol absolvent právoplatne odsúdený za trestný čin vydierania, nátlaku, porušenia autorských práv či korupcie. Dôvodom môže byť aj to, ak bola práca vypracovaná inou osobou.



Podľa jej slov má ísť o nástroj mimoriadnej korekcie, keď všetky ostatné systémy zlyhajú. "Mali by sa báť všetci tí, ktorí získali titul buď v dôsledku úmyselného trestného činu, alebo v dôsledku toho, že im prácu napísal niekto iný," vysvetlila ministerka. Pripomenula, že v prvom stupni pri odnímaní titulov bude rozhodovať akademická komunita, ktorá titul udelila.