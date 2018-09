Lučanský: Polícia preveruje viacero osôb kvôli vražde Jána Kuciaka

Ozvalo sa nám viacero občanov, ktorí spoznali v identikite viacero osôb, uviedol prezident policajného zboru.

Bratislava 24. septembra (TASR) - Polícia preveruje viacero osôb, ktoré spoznali občania v identikite zverejnenom Úradom špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Neznámy muž z identikitu by mohol mať podľa prokurátora informácie o vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Informácie potvrdil prezident policajného zboru Milan Lučanský.



"Ozvalo sa nám viacero občanov, ktorí spoznali v identikite viacero osôb," uviedol s tým, že v súvislosti s vyšetrovaním prebehli štandardné výsluchy a úkony. V rámci štandardného postupu polícia preveruje aj alibi týchto osôb. Bližšie informácie k vyšetrovaniu Lučanský neuviedol, nakoľko nie je v tomto prípade orgánom činným v trestnom konaní.



Zároveň uviedol, že "vo vzťahu k vražde Jána Kuciaka a jeho priateľky si vyhradila akékoľvek právo informovať generálna prokuratúra, alebo špeciálna prokuratúra so súhlasom generálnej prokuratúry".



Identikit neznámeho muža, ktorý by mohol disponovať informáciami o samotnom skutku zverejnil špeciálny prokurátor minulý týždeň a zároveň informoval, že vyšetrovanie sa v súčasnosti zameriava na dva hlavné okruhy práce zavraždeného novinára. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie prokurátor informácie bližšie nešpecifikoval.



Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Kuciaka a jeho snúbenicu zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm.