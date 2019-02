Lučanský: Vyšetrovanie vraždy J. Kuciaka prebieha naďalej tak, ako má

Policajný šéf zároveň uviedol, že nebol zobratý len spis týkajúci sa Lipšica a Žilinku, ale zároveň tým istým opatrením bol zobratý aj spis týkajúci sa prípravy vraždy Petra Šufliarskeho.

Bratislava 6. februára (TASR) – Vyšetrovanie minuloročnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej prebieha podľa policajného prezidenta Milana Lučanského naďalej tak, ako má. Rozhodnutie o tom, že prípravu vraždy prokurátora Maroša Žilinku a bývalého ministra vnútra a advokáta Daniela Lipšica bude vyšetrovať inšpekcia ministerstva vnútra, sa podľa šéfa polície vyšetrovacieho tímu Kuciakovej vraždy nedotkne.



Lučanský tvrdí, že išlo o spoločné rozhodnutie vedenia polície, Generálnej prokuratúry SR, Úradu špeciálnej prokuratúry a Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra. "Robili sme to na základe toho, že sme chceli odbremeniť aj tím Kuciaka. Toho sa to ani netýka a ani nedotkne, naďalej prebieha vyšetrovanie tak, ako má. Sú tam ľudia, ktorí tam boli, rovnako aj dozorový prokurátor. Tento tím má moju podporu," povedal policajný prezident vo videu, ktoré zverejnila polícia na sociálnej sieti.







Policajný šéf zároveň uviedol, že nebol zobratý len spis týkajúci sa Lipšica a Žilinku, ale zároveň tým istým opatrením bol zobratý aj spis týkajúci sa prípravy vraždy prvého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. "Keď je podozrenie a riziko, že v konaní sú zainteresovaní aj policajti, je zákonne možné to zobrať pod inšpekčnú službu, ktorá sa prioritne zaoberá trestnou činnosťou policajtov," vysvetlil Lučanský. Naznačil, že jedným z dôvodov bol aj fakt, že policajti, ktorí odchádzajú do civilu, neprerušujú kontakty s ďalšími policajtmi. Poukázal na prípad špeciálneho prokurátora a námestníka generálneho prokurátora, kde podľa neho osoba, ktorá chce zistiť informácie o ich trvalom bydlisku či motorovom vozidle, to musí robiť sofistikovanejšie, lebo takéto informácie nie sú voľne dostupné. Policajný prezident tvrdí, že inšpekcia ministerstva vnútra už aj pod jeho vedením vyšetrovala vraždu a myslí si, že celkom úspešne.



"Ak pôjdu veci tak, ako by mohli ísť, mali by sa stretnúť tieto dva tímy v jednom spoločnom bode a aj skupiny, ktoré boli vyčlenené v rámci špecializovaného trestného tímu, ktoré sa zaoberajú ekonomickou trestnou činnosťou, korupciou, ale aj ďalšou násilnou trestnou činnosťou," povedal Lučanský. Verí, že už nedôjde k väčším únikom informácií z vyšetrovacieho spisu. "Tým, že unikajú informácie, s ktorými sa necitlivo narába, nakoniec môžeme byť všetci sklamaní, že všetci budeme všetko vedieť, ale nikto nebude odsúdený," upozorňuje.



Ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD) v stredu uviedla, že rozhodnutie, aby inšpekcia ministerstva vnútra vyšetrovala prípad Žilinku, Lipšica a Šufliarskeho, bol len administratívnym rozhodnutím po dohode medzi prokuratúrou, políciou i inšpekciou. Zdôraznila, že vyšetrovací tím vraždy Kuciaka a jeho snúbenice má plnú dôveru Generálnej prokuratúry i vedenia polície.