Ľudia, ktorí dochádzajú do práce na bicykli, môžu uspieť vo fotosúťaži

Banská Bystrica 11. mája (TASR) - Už po štvrtý raz organizuje banskobystrická Nadácia Ekopolis sprievodnú fotografickú súťaž k aktuálnej národnej kampani Do práce na bicykli. Začala sa v týchto dňoch a uskutočňuje sa na sociálnych sieťach. Zapojiť sa môže každý, stačí poslať fotografiu, ktorá dobre vystihuje tému súťaže "Bicykel, vhodná alternatíva k autám pre cestu do práce." TASR o tom informovala Martina Ragalová z nadácie.



"Od 1. mája sa ulice miest a obcí zaplnili cyklistami, ktorí v rámci súťaže Do práce na bicykli celý mesiac dochádzajú do zamestnania na dvoch kolesách. Šiesty ročník najväčšej cyklistickej kampane prináša rekordnú účasť - až 10.000 účastníkov, ktorí svojou registráciou podporili nielen myšlienku rozvoja nemotorových druhov dopravy na Slovensku, ale tiež svoje mesto v súťažnom súboji s desiatkami ďalších samospráv," konštatovala Ragalová.



Súťaží sa v troch kategóriách – najkrajšia fotografia na Instagrame, Facebooku a cena Nadácie Ekopolis. Uzávierka prijímania fotografií je 31. máj. Víťazov slávnostne vyhlásia 18. júna na vyhodnotení kampane Do práce na bicykli v Bratislave.