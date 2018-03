Ľudia sa opäť chystajú do ulíc Za slušné Slovensko

Pokojnú demonštráciu organizuje kolektív iniciatívy #niejenamtojedno.

Bratislava 23. marca (TASR) - Ľudia v mestách na Slovensku aj v zahraničí sa opäť chystajú do ulíc, aby si pýtali lepšie Slovensko. V Bratislave si na tichej demonštrácii uctia pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pokojnú demonštráciu organizuje kolektív iniciatívy #niejenamtojedno.



„Chceme vyjadriť úctu Jánovi a Martine aspoň symbolickým spôsobom. Pochodom zo Šafárikovho námestia na Námestie SNP a zapálením sviečky Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej chceme tichým, pokojným a najmä nenásilným spôsobom vyjadriť, že my nezabúdame a nie je nám to jedno,“ uvádzajú organizátori. Študenti naďalej čakajú nielen na vyšetrenie dvojnásobnej úkladnej vraždy, ale aj na dôsledné a spoľahlivé kroky politikov k prinavráteniu dôvery v slušnú, bezpečnú a spravodlivú spoločnosť.



V Bratislave sa malo v piatok konať aj zhromaždenie Za slušné Slovensko, jeho organizátori ho však zrušili, zdôvodnili to vymenovaním novej vlády. "Od začiatku sme reprezentovali občiansky hlas a sme hrdí na to, čo dosiahol. Teraz sme sa dostali do bodu, kedy vidíme, že nasledujúce kroky spoločnosť delia a z občianskej pozície vieme povedať, že sú kroky, ktoré sa majú diať na ulici, a kroky ktoré sa majú diať v parlamente," povedali organizátori.



Sú podľa nich okamihy, ktoré nie sú jednoduché, ale aj o tom je sloboda, zodpovednosť a slušnosť. "Slušní občania rešpektujú ústavu," zdôraznili organizátori, ktorí ale nikam neodchádzajú a "budú pozorne sledovať systémové zmeny, ku ktorým sa nová vláda prihlásila a o ktorých hovorí, že je pripravená ihneď ich realizovať".



Napriek zrušeniu zhromaždenia v Bratislave sa ľudia v ďalších slovenských a zahraničných mestách chystajú do ulíc. Zísť by sa mali napríklad na námestiach v Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Nitre a Prešove. Demonštrovať mienia aj Slováci v Brne, Paríži či Zürichu.