Ľudia vyjdú do ulíc za slušné Slovensko a vyšetrenie vraždy Kuciaka

Zhromaždenia majú pripomenúť, že je legitímnou požiadavkou občanov, aby žili v krajine, kde korupcia nie je štandardom a kde vo vládnych kruhoch neexistuje prepojenie na organizovaný zločin.

Bratislava 16. marca (TASR) – V Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici a ďalších desiatkach miest na Slovensku i v zahraničí vyjdú v piatok podvečer ľudia do ulíc. Konať sa tu budú od 17.00 h zhromaždenia Postavme sa za slušné Slovensko. Ich organizátori žiadajú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Zároveň chcú na Slovensku predčasné parlamentné voľby, keďže podľa nich odchod premiéra Roberta Fica a ministra vnútra Roberta Kaliňáka z funkcií nestačí.



Zhromaždenia majú podľa organizátorov opäť pripomenúť, že je legitímnou požiadavkou občanov, aby žili v krajine, kde korupcia nie je štandardom a kde vo vládnych kruhoch neexistuje prepojenie na organizovaný zločin. "Potrebujeme novú šancu pre slušné a spravodlivé Slovensko, a preto požadujeme predčasné voľby. Toto je momentálne jediná možnosť, ako sa pokúsiť o obnovu dôvery ľudí v štát. Jediná možnosť, ako vrátiť politike slušnosť," píšu organizátori. Tí zároveň žiadajú vyšetrenie vraždy Kuciaka a jeho snúbenice za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov a vyšetrenie všetkých káuz, na ktoré novinár poukázal.



Ľudia vyjdú do ulíc v piatok v zhruba 30 mestách na Slovensku a 18 mestách v zahraničí, medzi ktorými je napríklad New York, Londýn, Paríž či Praha. Najväčšia účasť sa očakáva v Bratislave. Dopravný podnik Bratislava cestujúcich upozorňuje, že na Námestí SNP, kde sa bude podujatie od 17.00 h konať, a v jeho okolí budú operatívne odklonené linky MHD. Ľudia musia počítať aj s dopravnými obmedzeniami.



Zhromaždenia s názvom Postavme sa za slušné Slovensko sa konali vo viacerých slovenských i zahraničných mestách aj minulý piatok. V Bratislave to bola najväčšia demonštrácia v ére samostatného Slovenska a zúčastnili sa na nej desaťtisíce ľudí.