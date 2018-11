Lukáš Parízek hovoril v Moldavsku o úlohách Slovenska v regióne

V rokovaní s vedúcim misie OBSE v Moldavsku Clausom Neukirchom sa Lukáš Parízek sústredil na prezentáciu priorít Slovenska.

Kišiňov/Bratislava 8. novembra (TASR) - Pracovná cesta štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a osobitného predstaviteľa ministra pre predsedníctvo SR v OBSE Lukáša Parízka v Moldavskej republike bola v prvý deň zameraná na stretnutia s predstaviteľmi OBSE a Európskej únie v regióne.



Návšteva sa koná v dňoch 7. až 9. novembra a reprezentuje záujem o stabilné a demokratické Moldavsko a v širšom kontexte o prosperujúce východné susedstvo Európskej únie.



V rokovaní s vedúcim misie OBSE v Moldavsku Clausom Neukirchom sa Lukáš Parízek sústredil na prezentáciu priorít Slovenska, kam patrí zamerať pozornosť na obyvateľov, najmä tých, ktorí sú postihnutí konfliktmi, na prevenciu a zmiernenie následkov existujúcich konfliktov. „Reálne výsledky v spoločných riešeniach rozširujú priestor pre ďalšiu spoluprácu podstatnú pre dialóg Kišiňova s Tiraspolom,” podčiarkol L. Parízek.



Rešpektovanú pozíciu Slovenska ako znalca a podporovateľa krajín regiónu reprezentuje aj slovenský diplomat Peter Michalko, ktorý je vedúcim delegácie EÚ v Kišiňove a na stretnutí zhodnotil aktuálny stav a kľúčové body vzťahu Únie a Moldavska.



Dnešný deň sa začal rokovaním s ministrom zahraničných vecí Moldavska Tudorom Ulianovschim a spolu prerokovali celú škálu aktuálnych bilaterálnych a medzinárodných otázok so zameraním najmä na budúcoročné predsedníctvo Slovenska v OBSE. Rovnako sa dotkli relácie vzťahov s EÚ. „EÚ nie je len o pragmatickom prístupe, ale zakladá sa najmä na rešpektovaní základných hodnôt a princípov,” uviedol štátny tajomník Parízek.



Moldavsko je jednou z troch programových krajín SlovakAid, ktoré predstavujú najvyššiu teritoriálnu prioritu pre rozvojovú spoluprácu SR. „Slovensko je pripravené pokračovať v trvalej podpore reformného procesu a postupného približovania Moldavska k Európskej únii,” potvrdil Lukáš Parízek v rozhovore s podpredsedníčkou vlády pre reintegráciu Cristinou Lesnic.



Súčasťou pracovnej cesty Lukáša Parízka je aj dnešná návšteva Podnesterska, kde sa stretne s hlavným vyjednávačom Vitalijom Ignatievom v rokovaniach o riešení „zmrazeného konfliktu“ vo formáte 5+2 - Moldavsko a Podnestersko ako konfliktné strany, Rusko, Ukrajina a OBSE ako medzinárodní sprostredkovatelia a EÚ a USA ako medzinárodní pozorovatelia. „Slovenské predsedníctvo v OBSE v roku 2019 bude postupovať objektívne so zreteľom na podporu konkrétnych riešení pre život občanov,” uviedol L. Parízek.



V tretí a zároveň posledný deň návštevy absolvuje Lukáš Parízek politické konzultácie so štátnou tajomníčkou moldavského ministerstva zahraničných vecí a európskej integrácie Tatianou Molcean a podpredsedom vlády Moldavska pre európsku integráciu Iurie Leancom.