M. Beblavý vyzýva koalíciu, aby neblokovala voľbu sudcov ÚS

Bratislava 28. januára (TASR) - Obštrukcie či špekulácie vládnej väčšiny pri voľbe ústavných sudcov môžu mať podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Miroslava Beblavého (nezaradený) vážne dôsledky na spravodlivosť na Slovensku. Na brífingu v pondelok vyzval koaličné strany, aby nešpekulovali a zabezpečili riadny výber kandidátov pre Ústavný súd (ÚS) SR.



Beblavý vníma tlak s cieľom dostať predsedu Smeru-SD Roberta Fica na ÚS. Podľa jeho slov sú poslanci Smeru-SD s týmto cieľom ochotní nielen lámať charakter poslanca Petra Kresáka (Most-Híd), ale aj falšovať fakty. Povedal to v súvislosti s názorom, že Fico nespĺňa podmienky na tento post.



Ústavnoprávny výbor má podľa experta na spravodlivosť a právny štát mimoparlamentnej strany Spolu Pavla Nechala povinnosť predložiť stanovisko NR SR. "Nie je tam priestor na to, aby bolo opätovne hlasované v ústavnoprávnom výbore. Naopak, bude sa hlasovať iba o tých uchádzačoch, ktorí splnia podmienky, ktoré sú dané v článku 134 ústavy," zdôraznil. Dôležité tiež podľa neho je, aby bolo hlasovanie v parlamente verejné.



Beblavý tvrdí, že medzi vypočutými uchádzačmi je viac ako 18 schopných. "Ak do dvoch týždňov nebudú zvolení kandidáti na ÚS, je to zodpovednosť ústavnej väčšiny, ktorá to bude evidentne blokovať kvôli Robertovi Ficovi," doplnil s tým, že opozícia sa tomu pokúsi predísť vzájomnou dohodou. Doteraz sa podľa jeho slov vo výbere kandidátov zhodli na 90 percent. V prípade potreby sú pripravení rokovať aj s koalíciou.



Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) chce, aby parlamentný ústavnoprávny výbor rozhodol aj o kandidatúre expremiéra Fica. Ústavnoprávny výbor neprijal k Ficovej kandidatúre žiadne stanovisko. Pri zvyšných 39 kandidátoch, o ktorých poslanci hlasovali jednotlivo, výbor vždy jednohlasne konštatoval, že podmienky spĺňajú. Poslanci majú vo voľbe vybrať 18 kandidátov, ktorých ponúkne prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi a ten má vymenovať deväť nových sudcov Ústavného súdu SR.