M. Beblavý: Zastropovanie dôchodkového veku oberie mladých o dôchodky

Nezaradení poslanci prichádzajú však s vlastným riešením v oblasti dôchodkov.

Bratislava 25. mája (TASR) - Nezaradení poslanci parlamentu združení okolo Miroslava Beblavého nepodporia zastropovanie dôchodkového veku do Ústavy SR. Vyzývajú zároveň svojich opozičných kolegov, aby tento návrh Smeru-SD odmietli. Sú totiž presvedčení, že zastropovanie dôchodkového veku zruinuje ekonomiku krajiny a oberie mladých ľudí o dôchodky.



Smer-SD avizoval, že v prípade mužov má byť dôchodkový vek zastropovaný na 64 rokov. V prípade žien bude návrh formulovaný všeobecne s tým, že sa počíta s nižším vekom ako v prípade mužov. Rozhoduje sa, či má byť kritériom počet vychovaných detí, alebo len fakt, že ide o rozdiel medzi ženami a mužmi. "Nás tento návrh nijako neprekvapuje. Robert Fico odkedy vstúpil do politiky je zlodejom budúcich dôchodkov," skonštatoval nezaradený poslanec a líder mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Beblavý.



Podľa jeho slov Smer-SD týmto návrhom okradne o dôchodky mladých ľudí a ľudí strednej generácie. "Návrh sa nijako netýka ľudí nad 45 rokov. Robert Fico chce vytvoriť situáciu, kedy budú mať dôchodky nízke, aby sa zachránila dnešná politická mŕtvola na úkor mladých ľudí. My to odmietame," povedal Beblavý.



Poslanci strany sú však prekvapení, že o podpore zastropovania dôchodkového veku uvažujú niektorí opoziční poslanci. "Sme rodina a OĽaNO vyjadrili názor, že tento návrh podporia. Chceme ich vyzvať, aby to nerobili, aby sa nedali nachytať na tento populizmus, ktorý dnes neprinesie nič a zajtra prinesie nižšie dôchodky ľuďom," skonštatoval Beblavý.



Nezaradení poslanci prichádzajú však s vlastným riešením v oblasti dôchodkov. "Chceme, aby sme sa vrátili k diskusii o ústavnom zákone o udržateľnosti dôchodkového systému, nie o akomsi zastropovaní dôchodkového veku," doplnil nezaradený poslanec Jozef Mihál. Do diskusie o nastavení dôchodkového systému by sa mala zapojiť Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. "Druhým návrhom, ktorý budeme presadzovať, je udržateľnosť druhého piliera. Budeme presadzovať to, aby percento príspevkov do druhého piliera nemohlo byť ústavným zákonom nižšie ako 6 %. Budeme tlačiť na to, aby tých percent bolo čo najviac," avizoval Mihál s tým, že poslanci uvažujú aj o zrušení dôchodkového veku a zavedení nového spôsobu výpočtu dôchodku, aký je v súčasnosti. "Dnešný systém má množstvo nedostatkov, nie je ani zásluhový, ani solidárny," priblížil Mihál.