M. Beluský odmieta odovzdávať ďalšie kompetencie štátov do rúk Bruselu

Banská Bystrica 19. mája (TASR) - Poslanec Národnej rady SR Martin Beluský za Ľudovú stranu Naše Slovensko a líder kandidátky tejto strany do eurovolieb odmieta ďalšie odovzdávanie kompetencií štátov do rúk bruselských úradníkov. V rozhovore pre TASR tvrdí, že ľudia by si mali uvedomiť, že o mnohých zásadných otázkach, ktoré sa ich týkajú, sa dnes rozhoduje v Bruseli a nie v Bratislave.



V čom môže Európsky parlament (EP) pomôcť Slovensku?

EP rozhoduje o prerozdeľovaní viac ako 160 mld. eur ročne. Keby sa EÚ nevzdialila od pôvodnej myšlienky, od hospodárskej spolupráce, od búrania bariér pre rozvíjanie obchodu, tak by mohol EP tieto peniaze prerozdeľovať na účinnejšie veci, ako je to dnes. My budeme presadzovať, aby sa čo najviac prostriedkov z EÚ míňalo tak, aby z toho malo úžitok čo najviac obyvateľov a podnikateľov.



Akej agende by ste sa ako europoslanec chceli venovať?

Úplnému zastaveniu nelegálnej migrácie a ochrane vonkajších hraníc. Ochrane tradičných hodnôt, zrušeniu nezmyselných protiruských sankcií a rozdeľovaniu eurofondov na zmysluplné projekty.



Potrebuje EÚ reformu?

Určite áno, presadzujeme návrat EÚ k pôvodnej myšlienke založenej na spolupráci výhodnej pre všetkých. Odmietame postupnú federalizáciu EÚ a odoberanie prvkov suverenity jednotlivých štátov.



Ste za užšiu integráciu členských krajín? Malo by SR patriť do jadra Únie?

Nie, odmietame integráciu a ďalšie odovzdávanie kompetencií štátov do rúk bruselských úradníkov.



Prečo má SR dlhodobo nízku volebnú účasť pri voľbách do EP a ako by sa to dalo zmeniť?

Pre ľudí je EÚ vzdialená inštitúcia, o ktorej majú častokrát skreslené informácie. Mnoho ľudí je presvedčených, že 13, respektíve 14 poslancov zo 751 dokopy nič nezmôže. Ľudí musíme upozorňovať najmä na dôležitosť a nadradenosť európskych smerníc, aby si uvedomili, že sa o mnohých zásadných otázkach dnes rozhoduje v Bruseli a nie v Bratislave.



Čo podľa vás priniesla EÚ občanom ako pozitívum?

Za najväčšie pozitívum občania považujú slobodu cestovať bez víz a hraničných kontrol. Bohužiaľ, len málokto si dnes na Slovensku môže dovoliť cestovať do západných krajín EÚ.