Medzi Beňovou a SNS prebehla ostrá výmena názorov, dôvodom je LGBTI

Bratislava 1. júla (TASR) - Podivín či typická bruselská panička. Takto sa cez víkend častovali SNS a europoslankyňa Smeru-SD Monika Beňová, dôvodom bol pochod za práva LGBTI ľudí, ktorý sa bude konať v Bratislave 14. júla, a odkaz SNS ombudsmanke Márii Patakyovej (nominantka Most-Híd), že by ju tam národniari neradi videli.



Beňová za to skritizovala podpredsedu SNS a poslanca Národnej rady (NR) SR Antona Hrnka a národniari ju teraz vyzývajú, aby sa zdržala komentárov a urážok na Hrnkovu adresu.



Národniari prostredníctvom podpredsedu Hrnka pripomenuli Patakyovej, že bola zvolená aj hlasmi SNS. A že by neradi na pochode videli ľudí ako ona a zástupcov jej úradu. Hrnko kritizoval zneužívanie "komunít inakých" na šírenie neoliberálnej "genderovej" ideológie, ktorej cieľom je podľa SNS rozloženie klasickej rodiny.



Patakyová plánuje Dúhový Pride podporiť aj tento rok. Na problém právneho prehliadania LGBTI komunity totiž podľa nej treba upozorňovať. Most-Híd reagoval na Hrnka tým, že demokraticky zmýšľajúci politici nezvyknú klásť ultimátum ombudsmanovi, ktorý zastupuje práva všetkých občanov SR. Strana tiež zdôraznila, že ombudsmana hlasy žiadnej strany nezaväzujú ani k účasti, ani k neúčasti na Dúhovom Pride.



Beňová postoj Patakyovej a Mosta-Híd v sobotu (30.6.) na sociálnej sieti Facebook ocenila a Hrnka skritizovala. "O 15 dní bude Dúhový Pride. Tak sa zas pre nedostatok schopnosti riešiť to, kvôli čomu bol do NR SR (nepochopiteľne) zvolený poslanec Hrnko, rozrečnil o ombudsmanke a jeho očakávaní," napísala Beňová.



Uviedla tiež, že si váži reakciu Mosta-Híd, "najmä preto, že pani Patakyová je ombudsmanka a zvolením do funkcie je, našťastie, od podivínov typu Hrnka nezávislá".



Hrnkovi ďalej odkázala, že ak chce "zachraňovať" rodiny, mal by zabezpečiť, "aby bola práca, aby ženy neboli týrané, aby ľudia mali dôstojný plat za prácu, aby deti dostali poriadne vzdelanie a rodičia im nemuseli kupovať alebo cyklostylovať učebnice, aby matky samoživiteľky nemuseli roky čakať na výživné pre deti".



Na to má totiž ako poslanec NR SR kompetenciu. Podľa Beňovej však z toho nič neurobil. "Len vždy spoza rohu vykríkne čosi o reklame na dámske hygienické potreby či podobné nezmysly," doplnila.



SNS považuje Beňovej postoj k LGBTI len za účelovú pózu pred budúcoročnými eurovoľbami. "SNS chápe, že pani Beňová sa chce zviditeľniť, keďže sa blížia voľby do Európskeho parlamentu," píše SNS v tlačovej správe, ktorú poslala do médií.



Poukazuje, že s mesačným platom 16-tisíc eur vrátane náhrad sa už sociálne cítiť dá, "ba čo viac, je potrebné otvárať moderné témy LGBTI". "Pani poslankyňa, ak je Anton Hrnko podivín, tak vy ste typická bruselská panička, ktorá jedno koná a iné si myslí," odkázala SNS europoslankyni.



Zároveň ju vyzvala, aby sa zdržala komentárov a urážok poslanca NR SR a podpredsedu SNS Hrnka. "Pani Beňová, milovníčka LGBTI, týraných žien a žien, ktoré nemajú prácu, by sa v prvom rade mohla pozrieť do zrkadla," dodáva SNS, ktorá Beňovej vyjadrenia k pochodu LGBTI vníma dlhodobo ako jej jedinú tému.



"A to je na 20 rokov v politike veľmi málo. Sama je typickým príkladom toho, ako si niektorí poslanci v Európskom parlamente užívajú, pričom nemajú cit pre realitu a hodnoty nášho štátu. Ak podporujete pochod LGBTI, chyťte sa spokojne s pani Patakyovou za ruky, to Slovensku naozaj pomôže v kvalite života," adresovala SNS Beňovej.