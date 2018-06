Číž: Je tu devalvácia politikov. Ak rozhodujú, je to automaticky zle

Maďarič vo faktickej poznámke Čížovi odkázal, že má dar urobiť zúrivý konflikt aj pri návrhu, ktorý bol predložený ako odborný.

Bratislava 21. júna (TASR) - Koaličný poslanec Miroslav Číž (Smer-SD) odmieta devalváciu politikov tvrdením, že ak o niečom rozhodujú, je to automaticky zle. Povedal to počas rozpravy k návrhu novely zákona o RTVS, ktorý má preniesť voľbu generálneho riaditeľa tejto inštitúcie z parlamentu na zbor voliteľov. Právnu normu predložili exminister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) a opozičný poslanec Martin Poliačik (nezaradený).



Číž zároveň na adresu svojho straníckeho kolegu Maďariča uviedol, že na poslaneckom klube Smeru-SD sa o tomto návrhu nehovorilo a nikto nežiadal klub o podporu. "Zároveň, ako by sa asi ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) tvárila, ak by sme za to hlasovali?" pýtal sa Číž.



Na adresu Poliačika zase povedal, že za jeho konaním je čisto politický záujem. "Keď ste v roku 2010 získali moc, úplne ste rozbili systém. Zlúčili ste televíziu a rozhlas, aby ste mohli odvolať riaditeľa. Konali ste číro politicky," konštatoval.



Maďarič vo faktickej poznámke Čížovi odkázal, že má dar urobiť zúrivý konflikt aj pri návrhu, ktorý bol predložený ako odborný. "Tento návrh bol pôvodne vládny a prešiel pripomienkovým konaním aj cez Legislatívnu radu vlády bez zásadných pripomienok. A bol posunutý na rokovanie vlády. Teda ja sa pýtam, prečo to ministerka nepredkladá? Nemyslím si, že by mala byť zaskočená. Ak sa od toho dištancuje, treba to verejne povedať," odporučil.



Ján Budaj (OĽaNO) si myslí, že RTVS sa síce tu i tam politicky zneužíva, ale takéto médiá už podľa jeho slov nemajú monopol na informácie, ako to bolo v 90. rokoch. "Táto novela ide dobrým smerom, ale nemieri do čierneho. Kľúčové je odstrániť z RTVS korupčné prostredie, stransparentniť externé zmluvy a presadiť, aby koncesionári za svoje peniaze dostávali kvalitu a verejnú službu," apeloval. Budaj sa zároveň domnieva, že ľudia hľadajú nové médiá, ak RTVS personálne kolabuje, a zanikla tam investigatíva. Istotu, že sa znovu objaví tak, ako bolo sľúbené, nemá podľa neho nikto.