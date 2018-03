M. Číž: Myslím si, že Smer-SD väčšie obete priniesť nemohol

Číž priznal, že protesty v uplynulých dňoch a týždňoch boli na Slovensku veľké.

Bratislava 25. marca (TASR) – Vládny Smer-SD väčšie obete priniesť nemohol, išiel na hranicu možného. Myslí si to poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Číž (Smer-SD), ktorý tak v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike reagoval na politický vývoj po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a vymenovanie novej vlády Petra Pellegriniho.



Číž priznal, že protesty v uplynulých dňoch a týždňoch boli na Slovensku veľké. "Je nesmierne dôležité, aby sme sa v nasledujúcich mesiacoch venovali posolstvám, ktoré tieto zhromaždenia prinášajú," skonštatoval. Podľa jeho slov je tu celý rad indícií a tvrdení, ktoré bude nutné analyzovať a vážne o nich debatovať. Predčasné voľby a snahu o revoltu odmieta. "Predčasné voľby indikujú jeden moment. Ak by existovali súčasné preferencie politických strán, tak sa funkčná vláda zostaviť nedá," povedal.



Vládu Pellegriniho nepovažuje Veronika Remišová z opozičného hnutia OĽaNO za nový kabinet, pretože sa hlási k bývalému premiérovi Robertovi Ficovi, vymenili sa len niektorí ministri a koalícia zostáva rovnaká. "Dôkazom je aj nezmenené Programové vyhlásenie vlády, ktoré poslali do NR SR. Ani jedným slovom v ňom nereflektujú na to, čo sa na Slovensku stalo. Ľudia chcú obrodu a renesanciu krajiny," vyhlásila. Nemyslí si, že táto nová vláda bude nástrojom na upokojenie situácie na Slovensku. Nového ministra vnútra Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) podľa jej slov čakajú neľahké úlohy, a to odpolitizovať a očistiť slovenskú políciu. Ako podotkla, policajný prezident Tibor Gašpar by vo svojej funkcii nemal zostať. Číž považuje, naopak, Gašpara za profesionála s vysokým kreditom. Politika opozície je podľa poslanca len zacieliť na nejakú osobu a zdiskreditovať ju. Drucker má u neho dôveru.



Poslanec NR SR Ľubomír Galko (SaS) upozornil, že protesty ľudí na Slovensku neskončili, pretože sú naďalej nespokojní. "Ľudia neprijali novú vládu. Od začiatku tvrdím, že treba nanovo rozdať karty a dať predčasné voľby, aby sa ľudia znova vyjadrili, vzhľadom na to, že súčasné rozloženie parlamentu už dávno nereflektuje rozloženie síl v spoločnosti," podotkol. Podľa Galka sa bude aj pri novej vláde len kríza prehlbovať a odhaduje, že kabinet nebude stabilný. Ako tvrdí, Drucker bude odkázaný na ľudí bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka.



"Opozičné strany nemajú dostatok hlasov na to, aby legitímnym spôsobom vyvolali predčasné voľby, preto sa usilujú získať podporu ulice, a to je aj problém," povedal v relácii poslanec NR SR Jaroslav Paška (SNS). Remišová a Galko sa voči týmto slovám ohradili. Paška však priznal, že nespokojnosť v spoločnosti je generovaná dlhšie. "Dlhodobo nám niektoré inštitúcie zlyhávajú a kauzy, ktoré znepokojujú verejnosť, sú nevyšetrené," skonštatoval s tým, že na tento problém sa treba pozrieť. "Je naším záujmom, aby sme spoločnosť posunuli ďalej a priniesli riešenia," poznamenal.