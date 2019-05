M. Damankoš: Európa sa potrebuje začať spoliehať na vlastné sily

TASR prináša rozhovor s lídrom kandidátky do volieb do Európskeho parlamentu a podpredsedom strany Doprava Mariánom Damankošom.

Prešov 17. mája (TASR) – Európa sa potrebuje začať spoliehať na vlastné sily vo všetkých oblastiach. Myslí si to kandidát na europoslanca, podpredseda strany Doprava Marián Damankoš. V rozhovore pre TASR tiež povedal, že ak má byť Európska únia (EÚ) silná a funkčná, musí mať spoločnú zahraničnú politiku, vlastnú bojaschopnú armádu, jednu menu, dobre strážené vonkajšie hranice a vybudovanú európsku infraštruktúru.



-V čom môže Európsky parlament (EP) pomôcť Slovensku?-



Úloha a význam EP sú obrovské. Takmer 80 percent v súčasnosti platných predpisov sa schvaľuje v EP. EP ale môže aj skomplikovať život občanov Slovenska. Preto je veľmi dôležité, s akou víziou naši poslanci do europarlamentu prídu a ako ju budú schopní tam presadiť.



-Potrebuje EÚ reformu?-



Áno, potrebuje. Meniace sa rozloženie síl nás stavia pred potrebu vytvorenia Európy ako sebavedomej, jednotnej a silnej mocnosti, ktorá bude rovnocenným hráčom voči Rusku, Číne a Amerike. Európa sa potrebuje začať spoliehať na vlastné sily vo všetkých oblastiach. Žiaden členský štát EÚ totiž nie je sám osebe mocnosťou, ktorá by sa mohla porovnať so spomínanými štátmi. Európa je ekonomicky superveľmoc, ale vojensky slabá a rozdrobená. Preto nemá postavenie, ktoré zodpovedá jej veľkosti a hospodárskej sile. Nič na tom nezmenia ani miliardy eur minutých na rôznu formu pomoci rozvojovým či rozvíjajúcim sa krajinám. Ak má byť EÚ silná a funkčná, musí mať spoločnú zahraničnú politiku, vlastnú bojaschopnú armádu, jednu menu, dobre strážené vonkajšie hranice a vybudovanú európsku infraštruktúru. Strana Doprava preto bude presadzovať Európu ako veľmoc so spoločnou zahraničnou politikou, spoločnou armádou, spoločnou menou a spoločným trhom.



-Akej agende by ste sa ako europoslanec chceli venovať?-



V EP chcem pôsobiť tak, aby našim občanom bolo zrejmé, že byť členom EÚ je výhodné a potrebné. Budem sa venovať presadeniu vecí, ktoré som spomenul, teda aby sa Európa stala mocnosťou so spoločnou zahraničnou politikou, spoločnou armádou, spoločnou menou a spoločným trhom.



-Ste za užšiu integráciu členských krajín? Mala by SR patriť do jadra Únie?-



Áno, určite by mala byť väčšia integrácia v tom, čo som uviedol v predchádzajúcej otázke, teda v oblasti zahraničnej politiky, meny a obrany. Rovnako aj čo sa týka hraníc v EÚ, všetky krajiny by mali byť súčasťou schengenského priestoru. Nevidím dôvod, prečo by naši ľudia mali byť kontrolovaní na hraniciach Chorvátska, Bulharska či Rumunska, keď idú v lete k moru. Naopak, ochrana vonkajšej hranice musí byť vecou všetkých krajín EÚ a musí byť bez platných dokladov nepriestupná. My už sme jadrom Únie, keďže sme v schengenskom priestore a sme súčasťou eurozóny.



-Prečo má SR dlhodobo nízku volebnú účasť pri voľbách do EP a ako by sa to dalo zmeniť?-



Nie je ani také dôležité, koľko ľudí sa zúčastní na voľbách, ale dôležité je to, aby ľudia na Slovensku vedeli, o čo v týchto voľbách ide, a mohli sa kvalifikovane rozhodnúť. Účasť v eurovoľbách je aj obrazom slovenskej i európskej politiky v očiach našich občanov. Fantastická myšlienka európskej integrácie je systematicky ničená neschopnosťou dodržiavať vlastné pravidlá a termíny. Príkladom bolo prijatie Grécka do eurozóny, aj keď nespĺňalo podmienky, čo vyvolalo obrovské problémy. Rovnako chaos okolo odchodu Veľkej Británie z EÚ, keď sa termíny odchodu neustále posúvajú, aj keď dohodnuté podmienky na posun termínov zo strany Británie neboli splnené. Ukázalo sa, že Únia si neváži samu seba ani vlastné rozhodnutie. Táto neschopnosť trvať na vlastných rozhodnutiach oslabuje EÚ a nahráva euroskeptikom a všetkým nepriateľom jednotnej Únie.



-Čo priniesla EÚ občanom ako pozitívum?-



Sme presvedčení, že EÚ je najúspešnejší projekt v dejinách národov Európy vrátane Slovákov. Členstvo v EÚ nám dalo bezpečnosť a stabilitu, možnosť voľného pohybu občanov, otvorený trh a s tým súvisiaci rast životnej úrovne, aj keď si to niektorí z nás neradi pripúšťajú.