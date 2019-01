M. Daňo je prezidentským kandidátom, podpis mu dalo 16 poslancov NR SR

Daňa podpisom podporili Boris Kollár, Peter Pčolinský, Petra Krištúfková, Zuzana Šebová, Ľudovít Goga a ďalší.

Bratislava 24. januára (TASR) - Martin Daňo, ktorý sám seba označuje ako novinára, sa stal oficiálnym prezidentským kandidátom. Predsedovi Národnej rady (NR) SR Andrejovi Dankovi (SNS) predložil 16 poslaneckých podpisov. TASR to potvrdil hovorca šéfa parlamentu Tomáš Kostelník s tým, že Danko jeho kandidatúru prijal.



Na kandidatúru musí kandidát získať 15.000 podpisov od občanov alebo 15 podpisov od poslancov NR SR.



Daňa podpisom podporili Boris Kollár, Peter Pčolinský, Petra Krištúfková, Zuzana Šebová, Ľudovít Goga, Peter Štarchoň (všetci Sme rodina), Dušan Čaplovič, Ján Podmanický, Maroš Kondrót (všetci Smer-SD), Peter Pamula (SNS), Eduard Adamčík (Most-Híd), Peter Marček, Alena Bašistová, Martina Šimkovičová, Rastislav Holúbek a Juraj Kolesár (všetci nezaradení).



Prezidentské voľby budú v sobotu 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca. Návrhy kandidátov je možné doručovať do 31. januára 2019 do polnoci.