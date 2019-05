M. Dzurindovi chýbajú v politike odvážni lídri aj spolupráca opozície

Bratislava 5. mája (TASR) - Bývalému slovenskému premiérovi Mikulášovi Dzurindovi chýbajú v politike skutoční lídri a odvážni politici. Dnes marketing prevyšuje podstatu veci, a to ho znepokojuje. Dzurinda je skeptický pokiaľ ide o otázku lídrov po ďalších parlamentných voľbách. Otázniky má expremiér aj pri prezidentovi Andrejovi Kiskovi, ktorý mieni založiť politickú stranu.Skepsu pri otázke o lídroch v ňom vyvoláva to, že parlamentné voľby sú za rohom (na budúci rok, pozn. TASR) a nevidí spoluprácu na strane opozície.povedal pre TASR.Otáznik dáva aj na Kisku.," povedal pre TASR Dzurinda.Poukázal, že demokratické strany na čele s ním hnala pred 15 rokmi túžba zmodernizovať Slovensko, dotlačiť ho do euroatlantických štruktúr.doplnil Dzurinda, ktorému chýbajú odvážni politici.doplnil.Dzurinda sa čuduje, keď ho mladí, s ktorými sa stretáva, presviedčajú, aký je dôležitý marketing.upozornil.