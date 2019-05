M. Fedor: Bratislavský hrad bude centrom rokovaní zhruba 650 delegátov

Hosťami budú podľa jeho slov najmä zástupcovia parlamentov členských krajín NATO, ale aj partnerských štátov.

Bratislava 19. mája (TASR) - Bratislavský hrad bude centrom rokovaní zhruba 650 delegátov z členských a partnerských krajín NATO. Stretnú sa na jarnom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia NATO v Bratislave, ktoré sa bude konať od 31. mája do 3. júna. Keďže ide o víkendové podujatie sústreďujúce sa v bezprostrednom okolí hradu, neočakávajú sa výrazné dopravné obmedzenia. V súvislosti s prípravami to pre TASR povedal vedúci Stálej delegácie Národnej rady (NR) SR v Parlamentnom zhromaždení NATO a poslanec NR SR Martin Fedor (Most-Híd).



"Pri tomto obrovskom programe je to mimoriadne náročné organizačne. Požiadali sme o súčinnosť policajné a iné bezpečnostné zložky, aby bola zabezpečená bezpečnosť účastníkov k spokojnosti všetkých. Verím, že nebudú ani výrazné dopravné obmedzenia pre Bratislavčanov," priblížil Fedor.



Hosťami budú podľa jeho slov najmä zástupcovia parlamentov členských krajín NATO, ale aj partnerských štátov. Očakáva sa napríklad vystúpenie zástupcu generálneho tajomníka NATO, na jednom zo zasadnutí majú vystúpiť aj traja najvyšší ústavní činitelia SR.



"Predpokladáme aj návštevu špičkových expertov z oblasti nových obranných technológií, strategických štúdií a ľudí, ktorí sa zaoberajú bezpečnostným systémom ako takým," doplnil Fedor. Verí, že akcia prebehne bez problémov a negatívnych dopadov na obyvateľov hlavného mesta.



Ako vysvetlil Fedor, zasadnutie je fórum pre politikov, ktorí sa zaoberajú bezpečnosťou svojich krajín, ale aj pre expertov. Rovnako podľa jeho slov nastavuje isté zrkadlo pre vlády jednotlivých krajín. Hlavnými témami zhromaždenia bude obrana a bezpečnosť, ale aj nové hrozby či zahraničnopolitická orientácia.