M. Gešper: M.R. Štefánik je osobnosťou, ktorá spája a inšpiruje

Bratislava/Brezová pod Bradlom 4. mája (TASR) – Program s divadelnými scénkami, básňami a vystúpeniami folklórnych súborov pripravila v sobotu Matica slovenská (MS) počas celonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitostí 100. výročia smrti Milana Rastislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom. TASR o tom informovala hovorkyňa MS Veronika Matušková.



„V Matici slovenskej chápeme odkaz M. R. Štefánika pre Slovákov v zjednocujúcom slova zmysle. Práve on je v historickej kolektívnej pamäti slovenského národa osobnosťou, v ktorej sa dokážeme spojiť, inšpirovať a cítiť sa hrdými Slovákmi a Slovenkami," uviedol predseda MS Marián Gešper s tým, že matičný program na slávnosti aj ďalšie podujatia o Štefánikovi v obciach a mestách Slovenska podporujú slovenské národné povedomie predovšetkým v mladej generácii.



Program okrem iného zahŕňal divadelné scénky členov Mladej Matice s názvom Vizionári slovenskej slobody a Bojovali za vlasť. Jeho súčasťou bola aj báseň Štefana Krčméryho Štefánikova matka, Pieseň o rodnej zemi od Rudolfa Dobiáša a vystúpenia matičných folklórnych súborov.



MS predstavila aj krátky historický dokument M. R. Štefánik – symbol slobody slovenského národa, ktorý bol v sobotu zverejnený na internete, a ktorý chce organizácia poslať do škôl. Podľa Gešpera sa matičiari snažia o to, aby Štefánikov odkaz rezonoval v povedomí ľudí. „Chceme, aby naše deti neboli vykorenené a vedeli, ktoré osobnosti nám vydláždili cestu až k súčasnej suverénnej a slobodnej Slovenskej republike," doplnil predseda MS.