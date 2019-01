M. Glváč: Podávam trestné oznámenie, funguje tu organizovaná skupina

Matovič v utorok vyhlásil, že Glváč nemá čo hľadať vo svojej funkcii. Premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) vyzval, aby vyvinul maximálnu snahu dostať Glváča zo všetkých funkcií, ktoré zastáva.

Bratislava 15. januára (TASR) - Líder OĽaNO Igor Matovič vôbec nevie, o čom hovorí. Odkázal mu to podpredseda Národnej rady (NR) SR Martin Glváč (Smer-SD) v reakcii na šéfa Obyčajných, ktorý kritizoval Glváča za údajný kontakt s Alenou Zs. obvinenou z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Matoviča nazval daňovým kriminálnikom a usvedčeným klamárom.



"Toto je hnoj Igora Matoviča. Podávam trestné oznámenie a toto si tento vagabund na povale u svojej babky už neukryje. Páni Matovič a Daniel Lipšic verejnosť neoklamú. Vystúpenie Igora Matoviča dokázalo, že tu funguje organizovaná skupina s jediným cieľom, prekryť randenie Daniela Lipšica s podozrivou A. Zs. Je nechutné, že po tom všetkom sa účelovo ponúkol Kuciakovcom, aby mal prístup k spisu ako ich advokát. Vyzývam Igora Matoviča, aby okamžite vysvetlil túto nehoráznosť," odkázal Glváč.



Na základe výzvy generálneho prokurátora sa podľa svojich slov Glváč nebude ďalej verejne vyjadrovať vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie, "ktoré má evidentne niekto záujem manipulovať a mariť". "Na rozdiel od pána Lipšica som ja na podozrivé kontakty upozorňoval príslušné orgány, postupoval som podľa ich pokynov a vždy za prítomnosti tretích osôb. Ako právnik viem, kedy budem môcť povedať viac, a garantujem, že matovičovci potom sklapnú," uviedol.



Podľa Glváča je zaujímavé, že "tento daňový podvodník a klamár sa neobracia so svojou výzvou na Daniela Lipšica ani na Juraja Drobu, Richarda Sulíka, ktorý raňajkoval u Mariana Kočnera, či ďalších".



Matovič v utorok vyhlásil, že Glváč nemá čo hľadať vo svojej funkcii. Premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) vyzval, aby vyvinul maximálnu snahu dostať Glváča zo všetkých funkcií, ktoré zastáva. "Pán premiér, dajte ho do karantény. Glváč bol v tom čase predsedom poslaneckého klubu, dnes je podpredsedom klubu a podpredsedom NR SR, člen ľudskoprávneho výboru, člen výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, člen úzkeho vedenia Smeru-SD a krajský šéf strany," menoval Matovič s tým, že ak to premiér neurobí, je len bábkou v rukách predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Šéf Obyčajných tiež apeluje na predsedu NR SR Andreja Danka (SNS), aby si dal podmienku, že od najbližšej schôdze pléna Glváč nebude podpredsedom parlamentu.



Alena Zs. obvinená z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej komunikovala posledné roky s viacerými vplyvnými ľuďmi. Medzi nimi sú medzitým odvolaný námestník generálneho prokurátora pre netrestný úsek René Vanek, Martin Glváč, poslanec parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba či predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Písal o tom Denník N, ktorý sa pritom odvoláva na informácie z vyšetrovania prípadu.



Komunikáciu Aleny Zs. s vplyvnými ľuďmi získali podľa denníka vyšetrovatelia po zadržaní jej mobilu, počítača a po tom, čo dali tieto zariadenia preskúmať znalcom. Obvinená si komunikáciu s týmito mužmi archivovala a nie je vylúčené, že ju mohla používať aj na vydieranie.