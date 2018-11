M. Hajduk: Je dôležité motivovať mladých ľudí na vedu a techniku

Podľa Hajduka mladí ľudia vnímajú vedu a techniku veľmi pozitívne. Poukázal na to, že rezort školstva sa snaží podporovať a vyhľadávať mladé talenty, napríklad na rôznych súťažiach.

Bratislava 8. novembra (TASR) – Je dôležité motivovať mladých ľudí na vedu a techniku a vyslať odkaz verejnosti, že je potrebné vnímať vedu a techniku veľmi pozitívne. Uviedol to vo štvrtok generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR Marek Hajduk na konferencii Veda a technika na Slovensku a v medzinárodnom výskumnom a vzdelávacom priestore v bratislavskej Inchebe.



"Oblasť vedy je jediná, ktorá môže posunúť spoločnosť a jej poznanie dopredu," poznamenal Hajduk. Hlavným cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre širokú laickú, ale aj odbornú verejnosť, aby vedu a techniku v spoločnosti vnímala ako základ budúceho rozvoja spoločnosti.



Ako uviedol Hajduk v príhovore, práve popularizačné aktivity sprístupňujú vedecký a technický svet nielen dospelým, ale aj deťom. Pripomenul, že táto oblasť je každodennou súčasťou každého človeka. Poukázal aj na to, že v tejto oblasti je potrebná spolupráca s inými krajinami. "SR má v oblasti vedy a techniky obrovský potenciál," poznamenal.



Podľa Hajduka mladí ľudia vnímajú vedu a techniku veľmi pozitívne. Poukázal na to, že rezort školstva sa snaží podporovať a vyhľadávať mladé talenty, napríklad na rôznych súťažiach. Podľa neho ide niekedy o nemalé finančné prostriedky, ktoré treba vynaložiť na cestu alebo na zaplatenie účastníckeho výskumu. Poznamenal, že mladým Slovákom sa na medzinárodnej úrovni v oblasti vedy a techniky darí najmä v oblasti robotiky, v ktorej v poslednom období obsadili popredné miesta.



Medzinárodná konferencia je jedným z kľúčových podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý na Slovensku potrvá do nedele 11. novembra.