M. Hlivák: Nepáči sa mi, že ÚVO je do témy Rázsochy vťahovaný umelo

Bratislava 10. mája (TASR) – Úrad verejného obstarávania (ÚVO) je do témy výstavby nemocnice na bratislavských Rázsochách vťahovaný umelo. Tvrdí to jeho predseda Miroslav Hlivák. Tiež uviedol, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR upozornil, aby pri stavbe nemocnice zachovalo v procese verejného obstarávania transparentnosť.



"Dovolím si tvrdiť, že úrad je do tejto témy, tak ako je prezentované, vťahovaný umelo. Akoby sa hľadal vinník v súťaži, ktorú spoločnosť vníma citlivo. Nie je správne, ak ministerstvo zdravotníctva vytvára dojem, že téma výstavby nemocnice Rázsochy je záležitosťou posledného roka," vyhlásil v piatok Hlivák.



Podľa svojho vyjadrenia šéf ÚVO si uvedomuje celospoločenský význam projektu a hľadá riešenia v prospech verejného záujmu. "Nie je však na mieste ani v súlade so zákonom a kompetenciami úradu, ak je snaha hodiť zodpovednosť za verejnú súťaž na nezávislý kontrolný orgán," zdôraznil.



Hlivák zdôraznil, že úrad pri rozhodovaní o námietkach, ktoré navrhovateľ podal v danom procese verejného obstarávania, konal "veľmi efektívne a flexibilne". Tiež povedal, že ÚVO vydal rozhodnutia v skorších lehotách, ako ich stanovuje zákon. Rovnako pripomenul, že štát má zabezpečiť, aby prípravu verejných súťaži mali na starosti v prvom rade kvalifikovaní odborníci na zákon o verejnom obstarávaní. "Štát musí zaistiť, aby s verejnými zdrojmi narábali odborne zdatné osoby a aby proces prípravy verejných súťaží bol transparentný a nepodliehal politickým cyklom. To je možné docieliť práve pripravenou profesionalizáciou," dodal.



Rada ÚVO vydala v danej veci rozhodnutie a momentálne čaká na nadobudnutie jeho právoplatnosti, uzavrel Hlivák.