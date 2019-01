M. Krajniak odovzdal podpisy pre svoju prezidentskú kandidatúru

Prezidentské voľby budú v sobotu 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca.

Bratislava 30. januára (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Milan Krajniak (Sme rodina) avizoval, že ako prezident chce spraviť niečo pre ľudí. Povedal to v stredu v budove NR SR po odovzdaní petičných hárkov s 20.135 podpismi potrebnými na svoju prezidentskú kandidatúru.



"Som presvedčený, že prezident tu nemá byť len na ozdobu," zdôraznil s tým, že chce naplniť dôveru ľudí, ktorí mu dali svoj podpis. Myslí si, že prezident by mal pomáhať konkrétnymi činmi. V prípade úspechu má ambíciu garantovať naplnenie troch hlavných bodov svojej kampane, a to je exekučná amnestia, daňová spravodlivosť a rodičovský bonus. Tieto plánuje vo funkcii predložiť aj ako podmienky budúcemu premiérovi predtým, než vymenuje jeho vládu.



Na otázky okolo výsledkov prieskumov odpovedal, že ho teší stúpajúca podpora. Doplnil, že sa nesnaží presvedčiť voličov iných strán, ale tých, ktorí ešte možno nie sú rozhodnutí, koho budú voliť.



Prezidentské voľby budú v sobotu 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca. Návrhy kandidátov je možné doručovať do 31. januára 2019 do polnoci.