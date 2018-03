Reakcie OPOZIČNÝCH politikov na nový návrh vlády

Matovič: Drucker nie je človekom, ktorý dokáže vrátiť dôveru ľudí v políciu

Galko: Je nemysliteľné, aby Drucker dokázal zvládnuť očistu polície

Bratislava 20. marca (TASR) - Kandidát na post ministra vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) nemal doteraz nič spoločné s bezpečnostnou problematikou. Pre TASR to uviedol podpredseda Sme rodina a člen brannobezpečnostného výboru Milan Krajniak s tým, že z tejto nominácie je trochu v rozpakoch.dodal Krajniak.Dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) navrhol na post ministra vnútra súčasného šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD). Ministerstvo zdravotníctva by po ňom mala prebrať štátna tajomníčka rezortu Andrea Kalavská. Pellegrini to v utorok povedal novinárom po tom, čo sa prezident Andrej Kiska rozhodol nevymenovať novú vládu. Pellegrini chce Kiskovi v stredu (21.3.) doručiť nový návrh na vymenovanie členov novej vlády. Zmeny na ostatných pozíciách podľa neho nebudú.Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smer-SD) je síce sympatický muž, avšak ako človek, ktorý opakovane obhajoval Roberta Kaliňáka aj pri jeho najväčších kauzách, určite nie je tým, kto dokáže vrátiť dôveru ľudí v políciu. Uviedol to predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič.vyhlásil Matovič. Doplnil, že ak prezident Andrej Kiska myslel svoje slová "o dôveryhodnej vláde, ktorá nebude polarizovať Slovensko vážne, na takúto arogantnú hru strany Smer-SD nemôže pristúpiť".Kandidát na post ministra vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) riadil rezort zdravotníctva systémom pokusov a omylov a je o ňom známe, že nedokázal premiérovi v demisii Robertovi Ficovi (Smer-SD) účinne oponovať, keď ho v priamom prenose ponížil pred verejnosťou. Vyhlásil to podpredseda SaS a člen brannobezpečnostného výboru Ľubomír Galko, ktorý považuje za nemysliteľné, že Drucker zabezpečí očistu polície.myslí si Galko.Podľa jeho slov z nominácie Druckera vidieť, že koalícia je neschopná sebareflexie a ženie krajinu do hlbokej krízy.dodal.