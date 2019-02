M. Lajčák ako predseda OBSE odcestoval na návštevu Gruzínska

Šéf slovenskej diplomacie zároveň odovzdá v pondelok humanitárny dar Skríningovému centru pre prevenciu rakoviny v meste Zugdidi.

Bratislava/Tbilisi 10. februára (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák odcestoval v nedeľu na dvojdňovú pracovnú návštevu Gruzínska. Ide v poradí o tretiu cestu ministra Lajčáka vo funkcii úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) do konfliktných regiónov.



V nedeľu sa minister Lajčák v oblasti Odzisi na východe krajiny zoznámi so situáciou na administratívnej hraničnej línii s odštiepeneckým regiónom Južné Osetsko a s prácou pozorovateľskej misie Európskej únie.



V druhý deň bude minister Lajčák v hlavnom meste Tbilisi samostatne rokovať so svojím gruzínskym partnerom Davidom Zalkalianim a s najvyššími ústavnými činiteľmi krajiny - predsedom vlády Mamukom Bachtadzem, predsedom parlamentu Iraklim Kobachidzem a prezidentkou Salome Zurabišviliovou.



Šéf slovenskej diplomacie zároveň v mene slovenského predsedníctva v OBSE v roku 2019 a Oficiálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky odovzdá v pondelok humanitárny dar Skríningovému centru pre prevenciu rakoviny v meste Zugdidi, ležiacom neďaleko hraníc s odštiepeneckým Abcházskom.