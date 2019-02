M. Lajčák: Antisemitizmus nikdy v histórii neostal len pri slovách

Minister je presvedčený, že v súčasnosti každý môže a musí byť hrdinom.

Bratislava 5. februára (TASR) - Antisemitizmus nikdy v histórii neostal len pri slovách. Na úvod konferencie o antisemitizme, ktorá sa koná v utorok a v stredu (6. 2.) v Bratislave v rámci slovenského predsedníctva v OBSE, na to upozornil minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD). "Naša generácia má tak povinnosť tieto slová postihovať a predísť ich výskytu. Nemáme právo vzdať sa," dodal.



Minister je presvedčený, že v súčasnosti každý môže a musí byť hrdinom. "Pretože delenie ľudí na my a oni, pripomínanie náboženského pôvodu ľudských bytostí a konšpirovanie o spolčení etník sa nikdy a nikde v histórii ľudstva nekončilo len pri slovách," vyhlásil. Vo svojom prejave pripomenul Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera, ktorí utiekli z nemeckého koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau a priniesli do sveta správu o tom, čo sa tam dialo.



"Vrba a Wetzler riskovali životy, aby povedali pravdu. Aby svet vedel. No mnohí odmietali akceptovať skutočnosti, ktoré sa stali realitou aj ich pričinením. Preto my, poučení z minulosti, musíme realitu kriticky vnímať a nezakrývať si oči. Nesmieme si myslieť, že náš hlas nezaváži. Vrba a Wetzler bežali 140 kilometrov, aby mohli povedať pravdu. Nám dnes stačí zobrať do ruky mobilný telefón," myslí si Lajčák. Extrémisti podľa neho nie sú len virtuálnou hrozbou, ale rastú na sile.



Aj preto je Lajčák presvedčený o potrebe rozprávať príbehy, ako je ten o Vrbovi a Wetzlerovi. "Je veľmi znepokojujúce, ako rastie podpora mladej generácie smerom k politickým entitám presadzujúcim extrémistické ideológie a historické dezinterpretácie," konštatoval minister. "Demokracia nie je samozrejmá. Má veľa nepriateľov a treba ju chrániť pred nenávisťou. A nenávisť je esenciou antisemitizmu. Pretože antisemitom bola vždy bližšia totalita než sloboda," doplnil.



Na konferencii vystúpia generálny tajomník OBSE Thomas Greminger, zástupcovia členských krajín OBSE, významní predstavitelia židovskej komunity z viacerých krajín aj odborníci na antisemitizmus. Diskutovať budú napríklad o rôznych prístupoch v boji proti antisemitizmu a role sociálnych sietí v ňom.