M. Lajčák: Dankova návšteva Ruska bola pomerne neštandardná

Danko sa v Rusku stretol so šéfom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom a rokoval s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.

Bratislava 20. februára (TASR) - Návšteva Ruska, ktorú minulý týždeň absolvoval predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS), bola pomerne neštandardná. Po stredajšom rokovaní vlády ju takto označil minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD). O návšteve sa podľa jeho slov rezort dozvedel až dva dni pred jej konaním sa.



"Štandardné je, že cesty našich ústavných činiteľov dohadujú naše zastupiteľské úrady. V danom prípade to nebolo tak," poznamenal Lajčák na margo jednodňovej pracovnej návštevy, počas ktorej sa Danko stretol so šéfom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom a rokoval s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.



Lajčák odpovedal aj na otázku, ako vníma spochybňovanie svojich stanovísk v parlamente. "Vnímam to jednak v kontexte kalendára, ale zároveň to vnímam s ustarostením, pretože, samozrejme, že môžu vznikať otázky o tom, či si Slovensko náhodou v tichosti neprehodilo výhybku a či naše programové vyhlásenie, v ktorom je jasne zadefinovaná orientácia na EÚ a naše členstvo v NATO, je naozaj takéto jednoznačné aj v srdci poslancov," konštatoval Lajčák.



Podľa svojich slov však zatiaľ neľutuje, že stiahol svoju demisiu. Pokiaľ ide o vládu, tá podľa neho určite výhybku neprehadzuje. "Čo sa týka parlamentu, musíte sa spýtať poslancov. Respektíve ukážu to najbližšie rokovania o zahraničnej politike, ktoré v parlamente budú," dodal minister.