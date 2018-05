M. Lajčák: Diplomat z Vietnamu je už na Slovensku

Na konzultácie bol povolaný aj v súvislosti s podozreniami, že Vietnam mohol vlani uniesť svojho občana z Nemecka cez Slovensko.

Bratislava 16. mája (TASR) – Ekonomický diplomat Le Hong Quang dočasne poverený vedením slovenskej ambasády v Hanoji sa v stredu ráno dostavil na ministerstvo zahraničných vecí. Na konzultácie bol povolaný aj v súvislosti s podozreniami, že Vietnam mohol vlani uniesť svojho občana z Nemecka cez Slovensko. Pred rokovaním vlády o tom v stredu informoval minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD).



"Podľa pokynu ústredia sa ráno hlásil pán Quang a momentálne má stretnutie s príslušnými pracovníkmi rezortu," oznámil Lajčák novinárom. Quang sa mal ešte ako poradca bývalého premiéra Roberta Fica (Smer-SD) zúčastniť minulý rok na stretnutí bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) s vietnamskou delegáciou na Bôriku. Podľa nemeckých médií tam bolo v tom čase zaparkované auto použité na únos vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha z Berlína. Diplomat Quang je tiež podľa nemeckých médií podozrivý z korupcie pri udeľovaní slovenských víz pre občanov Vietnamu.



"Situáciu ohľadom uneseného Vietnamca vnímam ako mimoriadne závažnú a treba ju do konca vyšetriť a rozptýliť pochybnosti, pretože v opačnom prípade by to mohlo mať naozaj negatívny dopad na naše vzťahy s Nemeckom, a to si nemôžeme dovoliť," vyhlásil na pôde Úradu vlády SR minister Lajčák. Šéf rezortu diplomacie v utorok (15.5.) po zasadnutí zahraničného výboru v parlamente potvrdil, že Quang sa nestane veľvyslancom. Slovensko sa vo veci podozrenia z únosu tiež obrátilo na Vietnam prostredníctvom jeho veľvyslanca v Bratislave. Odpoveď na položené otázky zatiaľ nedostalo.



K únosu vietnamského podnikateľa a funkcionára tamojšej komunistickej strany Trinh Xuan Thanha z Berlína do Vietnamu malo dôjsť v júli minulého roku. Vietnamec bol v Nemecku v azylovom konaní, bol tak oficiálne chránený nemeckými úradmi. Nemecko preto vyšetruje možné porušenie medzinárodného práva Vietnamom, pričom sa zaoberá aj možnou slovenskou stopou v únose s možným zneužitím slovenského vládneho špeciálu.