M. Lajčák navštívil horskú olympijskú dedinu a prevzal si ocenenie

Pjongčang 10. februára (TASR) - Slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák mal v piatok česť ako predseda Valného zhromaždenia OSN niesť olympijskú pochodeň, o deň neskôr navštívil v dejisku ZOH v Pjongčangu horskú olympijskú dedinu (PVL). Informoval o tom portál olympic.sk.



Počas celého sobotňajšieho programu ho sprevádzali členka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Danka Barteková, prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) Anton Siekel, vedúci slovenskej výpravy na ZOH 2018 Roman Buček i olympijský ambasádor slovenskej výpravy Pavol Hurajt.



"Pri Múre Olympijského prímeria v PVL si Miroslav Lajčák prevzal ocenenie The Truce Foundation of the USA, ktoré mu za presadzovanie mierového spolužitia vo svete odovzdal prezident nadácie Hugh Dugan. Následne pridal svoj podpis na symbolický most, na ktorý sa v predošlých dňoch podpísali vedúci všetkých zúčastnených výprav," napísal oficiálny web Slovenského olympijského výboru. "Okrem Miroslava Lajčáka boli týmto ocenením v podobe atletického disku (nadväzuje sa tak na tradíciu disku z antického Grécka, na ktorom boli v ére starovekých olympijských hier napísané zásady posvätného olympijského pokoja zbraniam – ekecheirie) v dejisku ZOH ocenení ešte prezident organizačného výboru hier I Hi-pom a guvernér provincie Kangwon Čoi Mun-sun."



V priestoroch Athlete Space 365 v predsálí jedálne PVL sa potom Miroslav Lajčák stretol okrem iných s francúzskym členom MOV a trojnásobným olympijským víťazom vo vodnom slalome Tonym Estanguetom, ktorý šéfuje organizačnému výboru OH 2024 v Paríži. Neformálne si podebatoval s ním, aj s ďalšími zástupcami komisie športovcov MOV. Minister zahraničia potom obedoval s členmi slovenskej výpravy, medzi ktorými boli viacerí biatlonisti, bežkyňa na lyžiach Alena Procházková či snoubordistka Klaudia Medlová. V jedálni krátko podebatoval aj so slalomárkami Veronikou Velez-Zuzulovou a Petrou Vlhovou a stretol sa aj so sánkarmi Jozefom Ninisom a Jakubom Šimoňákom.



Miroslav Lajčák navštívil aj polikliniku v PVL a zoznámil sa s celkovou zdravotnou starostlivosťou o olympionikov, ktorú zabezpečuje organizačný výbor ZOH. Pozrel si aj rekreačné centrum, v ktorom veľa športovcov sledovalo olympijské súťaže. Tam sa rozprával i s päťnásobným olympionikom v behu na lyžiach Martinom Bajčičákom, ktorý má v Pjongčangu trénerskú premiéru pri tíme biatlonistiek.



"Na záver návštevy v horskej ubytovacej dedine Miroslav Lajčák navštívil ubytovacie priestory slovenskej výpravy. Večer plánoval návštevu súťaží sánkarov a predovšetkým biatlonistiek. Jeho pobyt v dejisku ZOH sa skončí v nedeľu," informoval olympic.sk.