M. Lajčák: Nebudem kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky

Bratislava 24. januára (TASR) - Minister zahraničných vecí SR a predseda Valného zhromaždenia OSN Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) nebude v roku 2019 kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky. Deklaroval to v rozhovore pre denník Pravda s tým, že má rešpekt k úradu prezidenta a rovnako si váži každého, kto súkromne alebo verejne vyslovil názor, že by práve on nemusel byť zlým kandidátom na túto funkciu.



"Chcem však jasne a jednoznačne povedať, že nebudem kandidovať za prezidenta SR. Nikdy som o tom neuvažoval. Chcem sa ďalej venovať zahraničnej politike, ktorá ma napĺňa," vyhlásil s dôvetkom, že toto jeho rozhodnutie sa nezmení. Lajčák však predsa len pripustil, že o tejto ponuke premýšľal. "Zamyslel som sa nad tým a výsledkom bolo len potvrdenie mojej pozície, že naozaj nie. Mnoho ľudí ma povzbudzuje a oslovuje. Ale sú aj takí, ktorých táto predstava znervózňuje. A začali očierňovať mňa aj rezort, na čele ktorého stojím. Verím, že týmto vyjadrením sa skončia akékoľvek špekulácie a budem sa môcť plne sústrediť na svoju prácu," povedal.



Lajčák zároveň avizoval, že po skončení na čele Valného zhromaždenia OSN sa vráti ministerstvo. "Slovensko čaká v roku 2019 predsedníctvo v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Aktívne sa na to pripravujeme. Je to zahraničnopoliticky veľmi zaujímavá príležitosť. A zároveň je to veľmi dôležitá a zodpovedná funkcia," poznamenal.



Kto by mohol byť kandidátom Smeru-SD na prezidenta, nevie. "Nezúčastňujem sa na týchto debatách. Nebolo by vhodné, aby som mediálne špekuloval. Som presvedčený, že Smer-SD postaví kandidáta," dodal Lajčák.





Minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) rozumie argumentom, pre ktoré minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) nebude kandidovať na prezidenta.



Nechcel polemizovať o tom, či bude teraz hlavným kandidátom Smeru-SD na prezidenta podpredseda Európskej komisie (EK) pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič. "To vám teraz neviem povedať," povedal novinárom pred stredajším rokovaním vlády.



V téme prezidentských volieb bude podľa Maďariča určujúce to, či bude kandidovať aj súčasný prezident SR Andrej Kiska. "A keď to bude jasné, až potom všetky ostatné úvahy budú zaujímavejšie," objasnil Maďarič.



Lajčák svoju prezidentskú kandidatúru vylúčil v stredajšom rozhovore pre denník Pravda. Tvrdí, že nikdy o tom neuvažoval. "Chcem sa ďalej venovať zahraničnej politike, ktorá ma napĺňa," vyhlásil s tým, že je to konečné rozhodnutie, ktoré sa nezmení. Zároveň avizoval, že po skončení na čele Valného zhromaždenia OSN sa vráti na ministerstvo.



Záujem o prezidentské kreslo nemá ani premiér Robert Fico (Smer-SD), potvrdil nedávno médiám. Svoju kandidatúru vylúčil aj Maďarič. O jeho možnej kandidatúre sa v kuloároch špekulovalo po tom, ako sa otvorene kriticky vyjadroval k fungovaniu Smeru-SD. Maďarič sa koncom minulého roka vzdal funkcie podpredsedu Smeru-SD, pretože je presvedčený, že zmeny treba aj vo vedení strany.