M. Lajčák: Nikdy sme nežili v takom neistom čase ako v súčasnosti

Bratislava 17. mája (TASR) - Svet je v súčasnosti plný paradoxov a nikdy sme nežili v takom neistom čase ako v súčasnosti. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák na štvrtkovom otváracom brífingu bezpečnostnej konferencie GLOBSEC 2018 Bratislava Forum.



Šéf slovenskej diplomacie vyzdvihol tri trendy, ktorým musí podľa neho spoločnosť momentálne čeliť. Jedným z nich je neistota. "Nevieme, či sa ráno nezobudíme a nebudeme musieť čeliť jadrovému útoku," povedal. Podľa jeho ďalších slov taktiež nevieme, ako sa vyvinie situácia v Sýrii, okolo brexitu, či nás nezasiahne teroristický útok.



Ďalšou z výziev súčasnosti sú neobmedzené možnosti. Technológie a digitálna éra spoločnosti podľa Lajčáka umožňujú robiť veci, ktoré boli doteraz nemožné. "Technológia je však aj plná rizík," upozornil šéf slovenskej diplomacie. "Vieme, ako nás môže ohroziť kybernetický útok," zdôraznil.



Podľa Lajčáka sú jednotlivé krajiny od seba závislé viac ako kedykoľvek predtým. "Najväčšie výzvy hranice nezastavia... Ak niekto z nás urobí unilaterálne rozhodnutie, dotkne sa to nás všetkých," vyhlásil.



Svet je podľa slovenského ministra zahraničných vecí v súčasnosti plný paradoxov, a to je tretí trend, ktorému spoločnosť musí čeliť. Nikdy sme nemali taký prístup k informáciám ako v súčasnosti a napriek tomu v spoločnosti prevláda zmätenosť a dezinformovanosť v rôznych otázkach, domnieva sa Lajčák.



Preto sú podľa neho dôležité také konferencie, ako je GLOBSEC, kde sa môžu "formovať názory na podobné výzvy" a môžme sa na ne pripraviť. "Tu môžme dať hlavy dokopy, hovoriť o rôznych nápadoch, perspektívach, pozrieť sa na to, čo je pred nami, a pripraviť sa na vyhliadky budúcnosti," uviedol Lajčák.



Medzi hlavnými tematickými celkami tohtoročného bezpečnostného fóra GLOBSEC 2018 figuruje budúcnosť Európskej únie, ale aj otázky tradičnej bezpečnosti v súvislosti so summitom NATO, ktorý sa uskutoční v júli v Bruseli, boj proti terorizmu a vnútorná bezpečnosť či budúcnosť vzťahov Ruska. Ďalšie témy sa majú týkať kybernetickej bezpečnosti, technológií a inovácií vrátane umelej inteligencie. Na programe je i debata o spravodlivej globalizácii a budúcnosti svetovej ekonomiky.



Organizátori GLOBSEC-u očakávajú účasť približne 140 vystupujúcich z rôznych sektorov, čo je najviac v jeho doterajšej histórii. Naplánované sú tri súbežné programy v samostatných sieňach, ako aj vyše 40 sprievodných podujatí v spolupráci s medzinárodnými partnermi vrátane svetových think-tankov. Celkovo by mal GLOBSEC 2018 privítať približne 1000 hostí zo 60-70 krajín sveta.