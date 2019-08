M. Lajčák prijal novú veľvyslankyňu USA na Slovensku B. Brinkovú

Brinkovú na post veľvyslankyne USA na Slovensku v marci nominoval americký prezident Donald Trump, neskôr jej nomináciu schválil Senát.

Bratislava 19. augusta (TASR) - Nová veľvyslankyňa USA na Slovensku Bridget Brinková v pondelok absolvovala nástupnú návštevu u šéfa slovenskej diplomacie Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD). Informoval o tom tlačový odbor rezortu. Veľvyslankyňa a minister sa zhodli, že dynamika spolupráce medzi Bratislavou a Washingtonom je na veľmi dobrej úrovni a prináša hmatateľné výsledky v podobe viacerých spoločných projektov a aktivít.



"Spojené štáty americké sú pre Slovensko nielen strategickým partnerom, ale aj dobrým priateľom a spoľahlivým spojencom," uviedol na stretnutí Lajčák. Minister taktiež zdôraznil dôležitosť zachovania a ďalšieho prehlbovania transatlantickej väzby i spolupráce na platforme EÚ - USA.



Brinkovú na post veľvyslankyne USA na Slovensku v marci nominoval americký prezident Donald Trump, neskôr jej nomináciu schválil Senát. Vystriedala doterajšieho veľvyslanca Adama Sterlinga, ktorý post zastával od roku 2016.



Profil novej veľvyslankyne USA na Slovensku B. Brinkovej



Brinková je vysokopostavená a vplyvná kariérna diplomatka. Počas 20 rokov strávených v zahraničnej službe približovala politiku Spojených štátov v Európe a Eurázii. Na post americkej veľvyslankyne na Slovensku ju v marci nominoval americký prezident Donald Trump, neskôr jej nomináciu schválil Senát. Vystriedala doterajšieho veľvyslanca Adama Sterlinga, ktorý tento post zastával od roku 2016.



Bridget A. Brinková má titul bakalár z Kenyon College v americkom štáte Ohio a dva tituly magisterského stupňa Master of Science z London School of Economics and Political Science (LSE), ktorá patrí k najznámejším vysokým školám v oblasti práva, ekonómie a spoločenských vied.



V skoršom období svojej kariéry Brinková viedla úsilie o znovuzjednotenie Cypru a riešila konflikty na Balkáne. V rokoch 1997 - 1999 pracovala ako konzulárna úradníčka na veľvyslanectve Spojených štátov v srbskej metropole Belehrad.



Pôsobila v Rade pre národnú bezpečnosť (2009 - 2010), kde riadila koordináciu politiky pre Egejskú oblasť (Turecko, Grécko a Cyprus) a pre Kaukaz (územie medzi Čiernym morom a Kaspickým morom). Rada je hlavným poradným orgánom amerického prezidenta v otázkach národnej bezpečnosti, armády a zahraničnej politiky.



Pôsobila ako zástupkyňa veľvyslanca v gruzínskom Tbilisi (2011 - 2014) a v Taškente v Uzbekistane (2014 - 2015). Takisto viedla delegácie Spojených štátov v medzinárodných diskusiách o zdĺhavých konfliktoch v Gruzínsku a Moldavsku.



Naposledy pracovala ako zástupkyňa štátneho tajomníka pre otázky Európy a Eurázie na americkom ministerstve zahraničných vecí (2015 - 2018). Venovala sa politickému vývoju vo východnej Európe a na Kaukaze. Vo svojej pôsobnosti mala aj koordináciu politiky na Ukrajine.



Brinková hovorí po rusky a srbsky, ovláda aj základy gruzínčiny a francúzštiny. Americké ministerstvo zahraničných vecí jej udelilo osem ocenení za vynikajúcu prácu.



Po druhej svetovej vojne vzniklo prvé diplomatické zastúpenie Spojených štátov na Slovensku 1. marca 1948, len niekoľko dní po nástupe komunistického režimu (25. februára 1948). Vicekonzul Claiborne Pell, ktorý otvoril generálny konzulát v Bratislave, tu pôsobil len šesť mesiacov. Celá misia bola donútená ukončiť činnosť 27. mája 1950. Vzťahy sa obnovili po novembri 1989. Claiborne Pell spoločne s veľvyslankyňou Spojených štátov v Československu Shirley Templeovou-Blackovou opäť otvorili americký konzulát 27. mája 1991, presne 41 rokov od jeho zatvorenia.



Krátko po vzniku samostatnej SR - 4. januára 1993 - na budove amerického veľvyslanectva v Bratislave slávnostne vztýčili vlajku Spojených štátov za účasti chargé d'affaires Paula Hackera a predstaviteľov slovenskej vlády. Prvým veľvyslancom USA v SR sa stal Theodore E. Russell. Do funkcie nastúpil 16. decembra 1993.



Ďalšími veľvyslancami boli Ralph Johnson (4. apríla 1996 – 21. mája 1999), Carl Spielvogel (7. septembra 2000 - 15. apríla 2001), Ronald Weiser (5. januára 2002 – 19. decembra 2004), Rodolphe M. Vallee (23. augusta 2005 – 5. decembra 2007), Vincent Obsitnik (6. decembra 2007 – 20. januára 2009) a Theodore Sedgwick (4. júla 2010 –júl 2015). Predchodca Bridget Brinkovej, predošlý veľvyslanec Spojených štátov Adam Sterling, na Slovensku pôsobil od septembra 2016.



Vďaka silným vodcovským schopnostiam, znalosti týchto regiónov a povesti diplomatky prinášajúcej výsledky sa Bridget Brinková stala vynikajúcou kandidátkou na veľvyslankyňu Spojených štátov v Slovenskej republike, uviedlo na svojej webovej stránke americké ministerstvo zahraničných vecí.